Rožňavská samospráva chce vybudovať cyklochodník zo sídliska Juh

Rožňava 22. júla (TASR) – Výstavba cyklochodníka z najväčšieho mestského sídliska Juh je jedným z aktuálnych investičných zámerov samosprávy Rožňavy. Na tento účel žiada mesto nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, pričom projekt v prípade získanej podpory spolufinancuje vo výške 23.300 eur. Zapojenie do výzvy odsúhlasili mestskí poslanci na júlovom zasadnutí.uvádza samospráva v dôvodovej správe.Poslanec Karol Kováč podľa vlastných slov verí, že sa v budúcnosti podarí vybudovať systém komunikácií pre cyklistov v celom meste. Myslí si však, že aktuálny návrh cyklochodníka nie je najvhodnejším riešením.podotkol.Ako uviedol poslanec Juraj Balázs, mesto má na vyznačenie cyklochodníkov vhodné široké komunikácie, napríklad Šafárikovu ulicu smerom na Juh.poznamenal poslanec, podľa ktorého by sieť komunikácií pre cyklistov mohla vyriešiť množstvo problémov, od dopravy, parkovania, jeho spoplatnenia alebo aj kondície obyvateľov.Primátor Michal Domik súhlasil, že roky sa v tejto oblasti nič nerobilo, dodal však, že už sa to mení a v súčasnosti má mesto projekt podaný.avizoval primátor s tým, že súčasťou výstavby cyklochodníka má byť aj osvetlenie.