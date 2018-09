Na konferencii Doprava 2018 diskutovali odborníci o budúcnosti dopravy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Žilina 26. septembra (TASR) – Aktuálnymi výzvami Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR je prenos nákladnej siete z ciest na železničnú a lodnú dopravu, dostavba diaľnic a rozvoj cyklistickej dopravy. V príhovore k účastníkom medzinárodnej konferencie DOPRAVA 2018 to v stredu v Žiline povedala štátna tajomníčka MDV SR Ladislava Cengelová.Slovensko má podľa nej schválenú stratégiu rozvoja dopravy do roku 2030, v ktorej sú vyzdvihnuté všetky priority v jednotlivých druhoch dopravy a bol schválený aj investičný strategický plán SR, ktorý sa týka všetkých odvetví národného hospodárstva.uviedla Cengelová.Podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. Ladislav Dudáš doplnil, že investícia na dostavanie všetkých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest si vyžaduje takmer 20 miliárd eur.dodal Dudáš.Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu dopravného (VÚD), a.s. Ľubomír Palčák podotkol, že Slovensko zápasí s nedobudovanou základnou sieťou diaľnic a rýchlostných komunikácií, nezmodernizovanými železničnými traťami a vodnou dopravou v plienkach.zdôraznil Palčák.Upozornil, že okrem chýbajúcich nemalých investícií do dopravnej infraštruktúry ide aj o politický problém.uzavrel generálny riaditeľ VÚD.Program medzinárodnej konferencie, ktorej organizátormi sú vydavateľstvo PETIT PRESS a agentúra M KREO, bol rozdelený do ôsmich panelov zameraných na cestnú, železničnú a leteckú dopravu, inovácie a vízie v doprave na Slovensku i vo svete.