Vývoz iránskej ropy klesá, očakáva sa pokles ekonomiky o 3 %

New York 26. septembra (TASR) - Vývoz iránskej ropy sa znižuje už niekoľko mesiacov a očakáva sa, že ekonomika klesne tento rok zhruba o tri percentá. V budúcom roku by sa situácia mala ešte zhoršiť a pokles iránskej ekonomiky by mal dosiahnuť štyri percentá. Uviedol to tento týždeň Inštitút pre medzinárodné financie (IIF).Podľa IIF, ktorý zastupuje veľké banky a finančné inštitúcie z celého sveta, klesol export ropy a kondenzátov od apríla do konca septembra o 0,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V apríli predstavoval export 2,8 milióna barelov denne, za september sa očakáva vývoz na úrovni dvoch miliónov barelov denne.K poklesu vývozu dochádza napriek tomu, že Irán predáva komoditu za výrazne zvýhodnenú cenu a na dodávky ropy do Číny a Indie využíva vlastné tankery. V niektorých prípadoch akceptuje aj platby v iných menách než dolároch, ako napríklad v eurách či čínskych jüanoch. Dôvodom je, že mnohí odberatelia sa z kontraktov sťahujú už vopred, aby neprišli o možnosť ďalej pôsobiť na americkom trhu.Druhé kolo sankcií USA proti Iránu, ktorým si americký prezident Donald Trump chce vynútiť zmeny v jadrovej dohode svetových mocností s Teheránom, vstúpi do platnosti 4. novembra. Zahrnovať bude aj vývoz ropy z krajiny. Práve tento faktor sa veľkou mierou podieľa na raste cien ropy, čo Trumpovi nevyhovuje. Vyzýva preto Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby zvýšila produkciu, čo povedie k poklesu cien. Zástupcovia OPEC a ďalších producentov však na víkendovom stretnutí v Alžírsku k žiadnemu rozhodnutiu o zvýšení ťažby nedospeli.V súvislosti s cenou ropy a Trumpovými požiadavkami iránsky minister ropného priemyslu Bidžán Zangání povedal, že Trump by mal prestať so zasahovaním do Blízkeho východu, ak chce, aby sa rast cien ropy zastavil.Podľa ZangáníhoAko dodal, ak chce zastaviť rast cien ropy a zabrániť destabilizácii trhu, potom by mal prestať s bezdôvodným zasahovaním do Blízkeho východu a vytváraním prekážok produkcii a vývozu ropy z Iránu.