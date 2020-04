Na koronavírus zomrela džezová legenda Ellis Marsalis Jr.

Svet sa lúči s džezovou legendou

Mentor viacerých muzikantov

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 85 rokov zomrel džezový klavirista a pedagóg Ellis Marsalis Jr. Agentúru AP o tom informoval jeden z jeho synov, podľa ktorého džezový velikán podľahol zápalu pľúc spôsobenému koronavírusom."Jeho úmrtie spôsobila pneumónia, no bola to pneumónia spôsobená COVID-19," povedal Ellis Marsalis III v telefonickom rozhovore. Jeho otec bol hospitalizovaný v Louisiane, ktorá patrí medzi pandémiou najviac zasiahnuté časti Spojených štátov."Ellis Marsalis bol legenda. Bol prototypom toho, čo máme na mysli, keď hovoríme o džeze z New Orleans. Bol učiteľ, otec a ikona - slová nedokážu opísať umenie, radosť a zázraky, ktoré ukázal svetu," uviedla vo vyhlásení starostka New Orleans LaToya Cantrell na adresu Marsalisa, ktorý v meste do decembra pravidelne vystupoval.Marsalis sa narodil v New Orleans, na strednej škole hral na saxofón a kým nastúpil na Dillard University, začal hrať aj na klavír.Jeho manželka Dolores zomrela v roku 2017. Marsalis po sebe zanechal synov Branforda, Wyntona, Ellisa III, Delfeaya, Mboyu a Jasona, z ktorých štyria sú hudobníci. Wynton je trubkár, Branford saxofonista, Delfeayo trombónista a Jason perkusionista.Medzi známych džezových muzikantov, ktorí boli Marsalisovými žiakmi, patria napríklad Harry Connick Jr., Nicholas Payton, Terence Blanchard, Donald Harrison, Victor Goines či Reginald Veal.