Lekár z prvej línie prezradil, ako sa chrániť pred koronavírusom: Vždy dodržiavajte túto zásadu

Doktor David Price z nemocnice Weill Cornell Medical Center na videu prezradil, ako sa chráni pred nákazou. Denne sa pohybuje vo vysoko rizikovom prostredí, pretože ako pneumológ dochádza do priameho kontaktu s pacientmi infikovanými koronavírusom.

Vírus sa prenáša primárne dotykom

Na virálnom videu vysvetľuje, aké návyky musí dodržiavať, aby ostal zdravý. Podľa newyorského lekára sa koronavírus primárne prenáša dotykom.

Vieme síce, že ide o kvapôčkovú nákazu, ale na to, aby sa človek nakazil, musí byť v priamom a dlhšom kontakte s infikovaným, najmenej 15 až 30 minút. Preto by sme sa mali vyhýbať uzavretým priestorom a kontaktu tvárou v tvár bez ochrannej masky.

Vírus sa však môže nachádzať aj na povrchoch či predmetoch, a na to mnohí ľudia zabúdajú. Lekárova rada preto znie: „Nikdy sa rukami nedotýkajte tváre, keď ich nemáte čisté.“

Vírus sa do tela dostáva cez sliznice

Ako by to malo vyzerať v praxi? Podľa Pricea môže infekcia do tela vstúpiť cez ústa, nos či oči, čiže cez sliznice. Týchto miest by sme preto nikdy nemali dotýkať neumytými alebo nevydezinfikovanými rukami. Rovnaká zásada platí, aj keď máte na tvári rúško – nemali by ste s ho dotýkať rukami.