Na košickom súde čítali obžalobu voči 2 Rómom v kauze policajnej razie

Košice 27. mája (TASR) – Na Okresnom súde Košice I pokračovalo v pondelok hlavné pojednávanie s dvojicou Rómov v kauze policajnej razie v osade v Moldave na Bodvou z júna 2013. Július H. je obžalovaný z prečinu krivého obvinenia voči zasahujúcemu policajtovi a Irena M. z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy. Prokurátor na pojednávaní prečítal obžalobu, do maďarčiny ju pre obžalovaných preložil tlmočník.Žiadosť obhajoby o preklady príslušných listín do maďarčiny však súd zamietol. Obhajca obžalovaných proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, keďže podľa jeho slov najmä obžalovaná Irena M. slovenský jazyk neovláda a do pondelka ani nevedela, prečo je trestne stíhaná.povedal advokát Roman Kvasnica. Sudca následne odročil pojednávanie na 25. septembra.povedal Kvasnica po pojednávaní novinárom.dodal.Celkovo šesť Rómov je v samostatných konaniach obžalovaných v súvislosti s ich výpoveďami, podľa ktorých mali policajti bezdôvodne a brutálne biť ľudí v osade. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Z pôvodne poškodených svedkov sa tak stali obžalovaní. Podľa obhajoby došlo v celom procese k viacerým pochybeniam a porušovaniu práv obvinených.konštatoval Kvasnica.Podľa obžaloby Július H. (32) vo výpovedi na polícii uviedol, že pri razii mu zasahujúci príslušník Policajného zboru bezdôvodne spôsobil zranenia a spáchal tak trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Vyšetrovanie však viedlo k záveru, že sa skutok nestal a trestné stíhanie v tejto veci bolo zastavené. Július H. tak v zmysle obžaloby "Irena M. (51) mala podľa obžaloby vo výpovedi uviesť, že jej pri akcii tzv. kukláč vybil zub, na základe čoho bolo začaté trestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania. Podľa vyšetrovania sa však tento skutok nestal a Irena M. bola obžalovaná z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy.Kvasnica uviedol, že v prípade obžalovanej si zo súdov vyžiadali jej desať predchádzajúcich odsúdení. "povedal. Podľa neho v takýchto prípadoch ide o obchádzanie práv Rómov.Na pojednávaní boli prítomní aj vedúci kancelárie verejného ochrancu práv Marián Török a zástupca veľvyslanca Holandska v SR Martijn Lambarts.povedal Török novinárom k vývoju celej kauzy. Podľa neho sa dá vyvodzovať, že pokračuje istá represia voči pôvodne poškodeným svedkom.dodal.