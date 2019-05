Obľúbené online nákupy spúšťa Tesco aj v Žiline

Foto: TESCO STORES SR Foto: TESCO STORES SR

Ako služba Tesco Online nákupy funguje:

• Zákazník si po registrácii na

• Na výber je vyše 18-tisíc výrobkov – od čerstvých potravín až po chladené a mrazené výrobky, drogériu, potreby pre domácnosť, produkty starostlivosti o bábätká alebo výrobky pre domácich maznáčikov.

• Nákup zákazníkom privezú špeciálne vyškolení vodiči domov až k dverám bez ohľadu na hmotnosť nákupu či počet poschodí.

• Svoj nákup si môže zákazník prevziať osobne svojím autom aj pri hypermarkete v zóne Klikni & Vyzdvihni podľa dátumu a času, ktorý si zvolí.

• Zákazník sa môže pri prevzatí tovaru rozhodnúť, ktoré položky zo svojho zoznamu chce kúpiť a ktoré nie.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Žilina 27. mája (OTS) - Reťazec Tesco totiž rozširuje svoju službu Tesco Online nákupov aj na sever Slovenska. Najobľúbenejšiu službu dovozu potravín, drogérie či potrieb pre domácnosť tak môže od polovice mája využívať celkovo 704-tisíc domácností a 1,8 milióna ľudí na Slovensku.“ hovorí, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.Služba Tesco Online nákupy na Slovensku už úspešne funguje v mestách na juhu a východe Slovenska – v Bratislave, Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove a v ich okolí. Autá k zákazníkom mesačne rozvezú priemerne 740-tisíc výrobkov a najazdia 90-tisíc kilometrov. Najviac službu využívajú obyvatelia Bratislavského kraja, mamičky na materskej dovolenke, zaneprázdnení mladí ľudia a čoraz viac aj dospelé deti pre svojich rodičov, ktorí žijú v inom meste.Od polovice mája sú nákupy potravín cez smartfón, tablet, počítač pár klikmi dostupné aj pre 172-tisíc obyvateľov a 65-tisíc domácností v Žiline, okolitých mestách a obciach. Služba bude k dispozícii v mestách Rajecké Teplice, Kysucké Nové Mesto, Bytča a okolitých obciach ako Lietavská Lúčka, Turie, Teplička nad Váhom, Dolný Hričov či Predmier. Zákazníci si dostupnosť služby vo svojej lokalite môžu overiť jednoducho podľa PSČ a miesta bydliska na webstránke služby Nákupy na doručenie podľa zákazníckych zoznamov pripravujú špecialisti – pracovníci vychystávania tovaru. Sú vyškolení tak, aby vyberali ten najkvalitnejší tovar s najdlhšou zárukou a podľa pravidla „Kúpil by si si to sám?“.Suma za doručenie sa pohybuje od 1,59 do 4,49 eura v závislosti od vybraného času dovozu. Ceny všetkých tovarov sú rovnaké, ako sú v hypermarketoch Tesco v deň dodania. Zákazníci si môžu svoje nákupné zoznamy tvoriť cez webstránku alebo cez aplikáciu vo svojich smartfónoch.Svoj nákup si môže zákazník aj v Žiline vyzdvihnúť osobne svojím autom pri hypermarkete Tesco v zóne Klikni & Vyzdvihni. Stačí pri tvorení nákupného zoznamu zvoliť možnosť Klikni & Vyzdvihni a vybrať si dátum a čas. Služba Klikni & Vyzdvihni funguje okrem Žiliny aj pri hypermarketoch – Tesco Bratislava Zlaté piesky a Petržalka, Tesco Extra Košice a Tesco Nitra.Všetky potrebné informácie nájdete aj v inštruktážnom videu: