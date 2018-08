Na kremnický hrad opäť zavítajú strašidlá so svojimi historkami

Na snímke v pozadí Kostol svätej Kataríny, ktorý je súčasťou Mestského hradu v Kremnici, ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Kremnica 9. augusta (TASR) - Kremnické Múzeum mincí a medailí bude v areáli Mestského hradu odkrývať pod rúškom večera a noci ďalšie neobjavené poklady. Návštevníci, ktorí nestihli stretnutie so strašidlami v júli, tu majú možnosť uvidieť v piatok 17. augusta krátke divadelné scénky s priliehavým pomenovaním Strašidlá na hrade.informovala Miriam Kostrianová z múzea.Dramatizované prehliadky na Mestskom hrade vyrozprávajú historky o kremnickom Jackovi Rozparovačovi, šialenej matke, poprave protihabsburského povstalca Jarúnka, vzkriesení mŕtvoly, mučení i o vražde mešťana Fridlinga.Príbehy sú vhodné pre veľkých i malých návštevníkov od piatich rokov, ktorí sa odvážia vstúpiť do hradu plného najstrašidelnejších historických udalostí. Dramatizované prehliadky sa začnú o 19. h a v polhodinových intervaloch potrvajú až do 22.30 h. Jedno predstavenie trvá približne 50 minút.