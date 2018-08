V kauze BelTa zadržali šéfredaktorku súkromnej agentúry BelaPAN

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 9. augusta (TASR) - Bieloruské orgány zadržali vo štvrtok ďalšiu novinárku - šéfredaktorku súkromnej tlačovej agentúry BelaPAN Irinu Levšinovú. Potvrdil to aj bieloruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) s tým, že k zadržaniu došlo v rámci vyšetrovania neoprávneného vniknutia do počítačových systémov štátnej tlačovej agentúry BelTA a ukradnutia informácií.Spravodajský portál tut.by informoval, že Levšinová vo štvrtok neprišla do práce a nezdvíhala telefón. Keď jej dcéra neskôr zašla do bytu, kde novinárka býva, našla tam stopy po policajnej prehliadke a systémový blok matkinho počítača bol otvorený.V rámci prípadu BelTA bola v utorok zadržaná skupina novinárov a zamestnancov veľkého nezávislého spravodajského portálu tut.by. O deň neskôr príslušníci Sledkomu zadržali ďalších dvoch nezávislých novinárov, medzi nimi aj spolupracovníka rozhlasovej stanice Deutsche Welle, a iné osoby.Spoločnosť Deutsche Welle v stredu zaslala bieloruskému veľvyslancovi v Nemecku protest proti zadržaniu svojho spravodajcu Pavľuka Bykovského a žiadala jeho okamžité prepustenie.K výzvam viacerých štátov a organizácií na okamžité prepustenie všetkých novinárov a zabezpečenie práva na slobodu prejavu a slobodu médií sa vo štvrtok pridalo aj veľvyslanectvo Spojených štátov v Minsku.Vo vyhlásení ambasády sa uvádza, že Spojené štáty si. Veľvyslanectvo zdôraznilo, že nezávislé médiá sú neoddeliteľnou súčasťouSledkom vo štvrtok vyhlásil, že novinári vyšetrovaní v súvislosti s prípadom BelTaNa otázky novinárov, prečo boli vzatí do väzby, keď to príslušný paragraf trestného zákonníka nepovažuje vo fáze vyšetrovania za nevyhnutné, hovorca Sledkomu uviedol, že toto rozhodnutie prijali vyšetrovatelia.Server tut.by informoval, že jednu z zadržaných novinárok vo štvrtok po výsluchu prepustili na slobodu.