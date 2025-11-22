Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 22.11.2025
 Meniny má Cecília
 24hod.sk    Zo zahraničia

22. novembra 2025

Na Kube pribudlo vyše 47 000 nových prípadov chikungunye za týždeň. Štát priznáva, že epidémia je mimo kontroly


Tagy: COVID-19 Epidémia Zahraničie

Kuba čelí vypuknutiu vírusovej choroby chikungunya, pričom krajina zápasí s nedostatkom čistej vody, potravín, paliva a liekov počas najhoršej ekonomickej krízy za desaťročia. ...



22.11.2025 (SITA.sk) -

Kuba čelí vypuknutiu vírusovej choroby chikungunya, pričom krajina zápasí s nedostatkom čistej vody, potravín, paliva a liekov počas najhoršej ekonomickej krízy za desaťročia. Obyvatelia ostrova nemajú inú možnosť, než prečkať ochorenie s minimálnym prísunom jedla a základných liekov na zmiernenie horúčky a bolestí kĺbov, ktoré môžu byť vyčerpávajúce, no zriedkavo smrteľné.



Choroba sa rozšírila do všetkých provincií


Vírus sa prvýkrát objavil v júli v západnej provincii Matanzas, no teraz je prítomný vo všetkých 15 provinciách krajiny s 9,7 miliónmi obyvateľov. Súčasne je komunistický ostrov postihnutý aj epidémiami dengu a oropouche – tiež ochoreniami prenášanými komármi, podobne ako chikungunya.



Francisco Duran, vedúci epidemiológie na ministerstve verejného zdravotníctva (Minsap), uviedol, že len tento týždeň bolo diagnostikovaných viac ako 47 000 prípadov chikungunya – dvojnásobok oproti minulému týždňu. Pacienti agentúre AFP povedali, že nemajú inú možnosť, než ochorenie prečkať – často na prázdny žalúdok.



Obyvatelia bez liekov aj potravín


„Ani kurča si nemôžete kúpiť,“ sťažovala sa 61-ročná Fidela Freire, ktorá musela znášať príznaky bez liečby. Kvôli americkým sankciám a zničeniu kritického turistického sektora pandémiou COVID-19 došlo k prudkému poklesu zdravotníckych služieb a preventívnych programov, ako je postrek proti komárom.



V havanskom susedstve Jesus Maria sa kvôli nedostatku paliva hromadí odpad na uliciach, pretože odpadkové vozidlá nemôžu vyvážať smeti. Situácia je ešte vážnejšia na východe krajiny, ktorý pred tromi týždňami zasiahla hurikán Melissa, pričom došlo k značnému poškodeniu infraštruktúry vrátane 642 kliník.



Nedostatok hygieny umožňuje rýchle šírenie vírusu


Kuba, známa svojou lekárskou a farmaceutickou odbornosťou, dokázala v roku 2014 rýchlo zvládnuť predchádzajúce vypuknutie chikungunya. Tentoraz však štát uvádza, že epidémia sa vymkla spod kontroly kvôli nedostatku hygieny, nahromadenému odpadu a tomu, že ľudia kvôli prerušovaniu dodávok pitnej vody skladujú vodu v nádržiach.


Podľa Minsapu bolo vo štvrtok 20 Kubáncov v kritickom stave s chikungunya. Zatiaľ neboli hlásené žiadne úmrtia.




Zdroj: SITA.sk - Na Kube pribudlo vyše 47 000 nových prípadov chikungunye za týždeň. Štát priznáva, že epidémia je mimo kontroly © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: COVID-19 Epidémia Zahraničie
