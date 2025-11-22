Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 22.11.2025
 Meniny má Cecília
 24hod.sk    Z domova

22. novembra 2025

Pokus o krádež sa zmenil na útok. V bratislavskej predajni porezal muž predavačku, polícia konala okamžite


Tagy: Polícia Predavačka

Polícia zadržala páchateľa majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Ako informovalo Krajské ...



titulka policia 676x451 22.11.2025 (SITA.sk) -


Polícia zadržala páchateľa majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) Bratislavského kraja, policajti piateho bratislavského okresu vyrážali v piatok 21. novembra podvečer na Jiráskovu ulicu. V tamojšej predajni potravín malo dôjsť k incidentu medzi neznámym mužom a predavačkou.


„Neznámy muž chcel prejsť cez pokladničnú zónu s tovarom, za ktorý nechcel zaplatiť. Pri výzve predavačky potravín, aby ukázal obsah tašky, ju fyzicky napadol chladnou zbraňou, s ktorou jej spôsobil rezné poranenie na hornej končatine," uviedla polícia. Doplnila, že predavačku so zranením previezli do nemocnice na ošetrenie.



„Rýchlou reakciou policajtov a vykonaním dôslednej operatívno – pátracej činnosti bol v čase 20:35 neznámy muž zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov," informovalo bratislavské KR PZ. Polícia tiež uviedla, že predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania, bližšie informácie poskytne, keď to umožní procesná situácia.




Zdroj: SITA.sk - Pokus o krádež sa zmenil na útok. V bratislavskej predajni porezal muž predavačku, polícia konala okamžite © SITA Všetky práva vyhradené.

