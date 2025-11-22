|
|
22. novembra 2025
Pokus o krádež sa zmenil na útok. V bratislavskej predajni porezal muž predavačku, polícia konala okamžite
Polícia zadržala páchateľa majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Ako informovalo Krajské ...
Polícia zadržala páchateľa majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) Bratislavského kraja, policajti piateho bratislavského okresu vyrážali v piatok 21. novembra podvečer na Jiráskovu ulicu. V tamojšej predajni potravín malo dôjsť k incidentu medzi neznámym mužom a predavačkou.
„Neznámy muž chcel prejsť cez pokladničnú zónu s tovarom, za ktorý nechcel zaplatiť. Pri výzve predavačky potravín, aby ukázal obsah tašky, ju fyzicky napadol chladnou zbraňou, s ktorou jej spôsobil rezné poranenie na hornej končatine," uviedla polícia. Doplnila, že predavačku so zranením previezli do nemocnice na ošetrenie.
„Rýchlou reakciou policajtov a vykonaním dôslednej operatívno – pátracej činnosti bol v čase 20:35 neznámy muž zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov," informovalo bratislavské KR PZ. Polícia tiež uviedla, že predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania, bližšie informácie poskytne, keď to umožní procesná situácia.
Zdroj: SITA.sk - Pokus o krádež sa zmenil na útok. V bratislavskej predajni porezal muž predavačku, polícia konala okamžite © SITA Všetky práva vyhradené.
