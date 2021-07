Na Kube vypukli obrovské demonštrácie proti vysokým cenám či vláde, počas protestov zomrela jedna osoba

Príčiny demonštrácie

Vina Američanov kubánskeho pôvodu?

Varovanie pred migráciou po mori

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Úrady na Kube potvrdili úmrtie jednej osoby počas protivládnych protestov. Ministerstvo vnútra vo vyhlásení informovalo, že 36-ročný Diubis Laurencio Tejeda zomrel v pondelok počas stretu demonštrantov a policajtov v obci Arroyo Naranjo na predmestí Havany.Rezort tiež uviedol, že zatkli bližšie nešpecifikovaný počet osôb a niektorí ľudia, medzi nimi aj policajti, utrpeli zranenia.Vyhlásenie ministerstva obvinilo demonštrantov z vandalizácie domov, zakladania ohňov, poškodzovania elektrického vedenia, ale aj z útokov na políciu a civilistov s nožmi, kameňmi a ďalšími predmetmi.Demonštrácie vypukli v nedeľu. Tisícky ľudí vyšli do ulíc vysloviť svoju nespokojnosť nad nedostatkom potravín, zvyšujúcimi sa cenami či výpadkami energie. Niektorí demonštranti tiež vyzývali na zmenu vlády.V Havane bola ešte aj v utorok posilnená policajná prítomnosť. Neobjavili sa však správy o nových protestoch. Internetové a mobilné služby boli naďalej narušené, uvádza agentúra AP.Demonštrácie v niekoľkých mestách boli jedným z najväčších prejavov protivládnych nálad, ktoré sa na prísne kontrolovanej Kube objavili v posledných rokoch.Vláda sa protesty usiluje zvaliť na Američanov kubánskeho pôvodu, ktorí podľa nej používajú sociálne siete na podnietenie nepokojov na ostrove.Spojené štáty medzičasom nezaznamenali nárast migrácie z Kuby, povedal v utorok americký minister vnútornej bezpečnosti Alejandro Mayorkas.Zároveň varoval Kubáncov pred migráciou po mori. Ako uviedol, migrantov prichádzajúcich po mori budú vracať do vlastí alebo posielať do ďalších krajín, s ktorými majú uzavreté dohody.