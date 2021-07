V procese s Kováčikom svedčí obžalovaný Kudlička. Poprel, že by poznal bývalého špeciálneho prokurátora

aktualizované 14. júla 10:18



Ten si momentálne odpykáva trest 25 rokov za objednávku vraždy podnikateľa Romana Krajčího. Obžalovaný je tiež pre aktivity zločineckej skupiny takáčovci, pričom býva označovaný za jej šéfa.

14.7.2021 (Webnoviny.sk) -V rámci súdneho procesu s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom v stredu Špecializovaný trestný súd v Pezinku predvolal ako svedka na žiadosť obhajoby odsúdeného Ľubomíra Kudličku prezývaného Kudla.Kudla pred súdom povedal, že Dušana Kováčika vôbec nepozná. „Takto zblízka ho vidím prvýkrát v živote," uviedol. Poprel tiež, že by sa ho snažil ovplyvňovať. „Nikdy by mi nenapadlo, aby som niekoho žiadal, aby ovplyvňoval Dušana K. v môj prospech," povedal Kudlička.Zároveň tiež odmietol, že by mal čokoľvek spoločné s fungovaním zločineckej skupiny. „Je to umelo vykonštruovaná kauza," vyhlásil.Kudlička zároveň zdôraznil, že začiatkom roku 2017 sa polícii prihlásil sám, pričom bol následne vzatý do väzby. Vo väzbe niekoľkokrát žiadal o prepustenie, avšak jeho žiadosti boli zamietnuté. V tejto súvislosti povedal, že vybavovať u niekoho prepustenie mu bránilo aj to, že bol v kolúznej väzbe. „Ja som nemal žiadny kontakt s vonkajším svetom," povedal.Až v lete 2017 podľa Kudličku sudca ŠTS Ján Hrubala vyjadril ochotu prepustiť obvineného na kauciu. Podľa Kudličku totiž konštatoval, že orgány činné v trestnom konaní v jeho veci neboli schopné po dobu väzby vykonať žiadne relevantné úkony. Keďže prokurátorka proti rozhodnutiu súdu nepodala sťažnosť, bol okamžite prepustený.Dušan Kováčik je obžalovaný z toho, že bol činný pre zločineckú skupinu takáčovcov a tiež z toho, že prijal úplatok 50 000 eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry nepodá sťažnosť proti prepusteniu Ľubomíra Kudličku z väzby.Takisto podľa obžaloby v dvoch prípadoch neoprávnene poskytol informácie bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi . Z týchto dôvodov čelí obžalobe pre prijímanie úplatkov, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, zneužitie právomoci verejného činiteľa alebo ohrozenie dôvernej a utajovanej skutočnosti. Stíhaný je väzobne.