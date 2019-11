Na kúpu väčšiny potravín Slováci pracujú kratšie, reálne zarábajú viac

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 11. novembra (TASR) - Rast platov, lacnejšie potraviny, ale aj tovary dlhodobej spotreby. Takto sa zmenili časy na Slovensku od Nežnej revolúcie v roku 1989. Poukazuje na to analýza Poštovej banky.Slováci začali reálne zarábať viac ako v roku 1989 až v roku 2007, a to len o necelé tri percentá. Analytici banky vyčíslili, že priemerná nominálna mzda vzrástla z 3142 korún v roku 1989 na 1013 eur vlani. Pri prepočte konverzným kurzom by Slováci pred 30 rokmi zarábali 104 eur mesačne.vyčíslila analytička banky Jana Glasová.Vlani priemerne zarábajúci Slovák mal na výplatnej páske viac o zhruba 30 %konštatuje Glasová.Z hľadiska nezamestnanosti a trhu práce analýza konštatuje, že v socialistickom režime nezamestnanosť takmer neexistovala, začiatkom 90. rokov sa vyhupla na dvojciferné hodnoty.podotkla analytička.Potraviny v súčasnosti vychádzajú lacnejšie ako pred revolúciou. Na nákup drvivej väčšiny potravín totiž Slováci musia v súčasnosti odpracovať kratší čas ako v roku 1989. Platí však, že čím nižšiu mzdu ľudia dostávajú, tým dlhšie musia pracovať na kúpu vybraných tovarov.doplnila Glasová s tým, že drahšie sú napríklad zemiaky, mlieko či čokoláda.Výrazne lacnejšie sú v súčasnosti autá aj elektronika. Glasová však podotýka, že je samozrejmé, že tí, ktorí zarábajú menej ako priemernú mzdu, musia na kúpu tovarov a služieb odpracovať dlhší čas ako tí s vyšším príjmom.dodala Glasová.