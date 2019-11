Umelá inteligencia IBM v Cloude pomáha s vážením poľnohospodárskych zvierat

Inovácie v cloude riešia problémy poľnohospodárov

Váženie zvierat pomocou umelej inteligencie

11.11.2019 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť IBM (NYSE: IBM) oznámila, že firma Smart Agritech Solution of Sweden vylepšuje proces váženia, klasifikácie a kontroly poľnohospodárskych zvierat pomocou riešenia IBM Watson Machine Learning v IBM Cloude a riešenia MimiqAI dodaného obchodným partnerom Cogniware. Nový proces váženia môže viesť k presnejšiemu stanoveniu hmotnosti a zároveň pomáha znížiť stres hovädzieho dobytka, čím sa tento proces stáva bezpečnejším pre zvieratá i poľnohospodárov.Váženie hospodárskych zvierat môže byť veľmi stresujúcou činnosťou nielen pre zvieratá ale aj pre farmárov. Veľakrát môže byť časovo náročné, nepredvídateľné a nebezpečné, čo často vedie k nepresnému stanoveniu hmotnosti. Riešenie spoločností IBM, Cogniware a Smart Agritech prináša do tohto procesu umelú inteligenciu a hlboké strojové učenie, ktoré sú súčasťou technologickej transformácie poľnohospodárstva, pričom IBM Cloud sa používa ako platforma pre strojové učenie a hlboké vzdelávanie. Vďaka používanie digitálnych fotoaparátov a strojového učenia sa dosiahla konzistentná a spravodlivá klasifikácia zvierat, čo zvyšuje kvalitu celého procesu. Nové riešenie tiež sleduje vývojový cyklus zvierat, ktorý sa môže zase použiť na optimalizáciu obsahu a spotreby krmiva a zvýšenie ziskovosti."Pig Scale, naše riešenie váženia zvierat pomocou ich fotografií , eliminuje stres ošípaných a šetrí čas a potrebné zdroje. Sledovanie krivky rastu zvierat je cenným nástrojom, kvôli spotrebe krmiva. Výsledkom je, že systém môže pomôcť prispôsobiť hmotnosť ošípaných na najziskovejšiu škálu," hovorí Matts Lilja, generálny riaditeľ spoločnosti Smart Agritech Solution of Sweden. "Riešenie Pig Scale je čiastočne financované Švédskou radou poľnohospodárstva a EIP. Koordinátorom projektu bol Agroväst," dodáva Matts Lilja.Manuálne váženie je bolestivé pre ľudí i zvieratá. Smart Agritech Solution malo víziu, ako sa vysporiadať s touto výzvou, ale hľadalo inovatívneho partnera, ktorý by vytvoril a prispôsobil nové, inovatívne riešenie na rýchly rozvoj ich pôvodného konceptu. Nadviazali preto spoluprácu s IBM Garage v Kodani, aby zlepšili prístup k počítačovému videniu a vyvinuli komplexné riešenie typu back-to-end na zachytenie obrázkov s voľne sa pohybujúcimi ošípanými; určenie ich hmotnosti, vypočítanie rýchlosti rastu a podobne.Pre spracovanie počítačového videnia bol potrebný inovatívny prístup využívajúci pre strojové učenie neurónové siete, ktoré detekovali zvieratá vo vhodnej pozícii pre vážiaci algoritmus. Preto sa tím IBM Watson iLab v Prahe zameraný na dodávku projektov umelej inteligencie zapojil do riešenia spolu s obchodným partnerom IBM československou firmou Cogniware, ktorej nástroj MimiqAI umožňuje na obrázkoch tzv. anotovať objekty, ktoré chceme rozpoznať. A pomocou týchto anotácií sa umelá inteligencia učí ľahko a efektívne anotovať obrázky pre tréningový proces."Tím IBM Watson iLab vyškolil sériu modelov hlbokého učenia na extrahovanie voľne sa pohybujúcich ošípaných, na ich predbežné spracovanie a kontrolu ich polohy. Dosiahli sme to pomocou IBM Cloudu s platformou IBM Watson Machine Learning na školenie hlbokých modelov. Na prepojenie týchto modelov sme vyvinuli orchestračný komponent využívajúci IBM Cloud. Životný cyklus modelov umelej inteligencie nie je teda len o získavaní údajov, ale aj o ich spresňovaní v čase, keď je k dispozícii viac údajov, a preto sme vytvorili službu preškoľovania, ktorá sa dá použiť aj na doladenie modelov pre konkrétnu farmu alebo napríklad nové plemeno ošípaných," vysvetľuje Martin Švík, technologický riaditeľ IBM pre krajiny strednej a východnej Európy a šéf IBM Watson iLabu v Prahe.Inzercia