Na letisku na Rodose uviazli pre technické problémy stovky turistov

Dodekanisa 30. júla (TASR) - Stovky ľudí uviazli v nedeľu na letisku na gréckom ostrove Rodos pre "technické problémy" v odbavovacom systéme. Medzi turistami, ktorých lety sa v dôsledku problémov omeškali, je podľa nórskej verejnoprávnej televízie NRK aj zhruba 1000 Nórov. Na Rodose uviazlo aj prinajmenšom 180 českých turistov, ktorých odlet presunuli na pondelňajšie popoludnie, informoval spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu leteckej spoločnosti Travel Service Vladimíru Dufkovú.Dufková zároveň uviedla, že slovenských turistov sa problémy na gréckom letisku netýkajú, ide najmä o meškania do Českej republiky. Problémy s odbavovacím systémom na letisku ovplyvnili len jeden let z nedele na pondelok na Slovensko. Potvrdila to hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.uviedla Ševčíková. Pondelkové prílety cestujúcich do Bratislavy sú zatiaľ naplánované podľa letového poriadku. Najbližšie plánovaný odlet na Rodos z Bratislavy je o 17.40 hod. a v utorok ráno o 4. hodine. Najbližšie plánovaný prílet do Bratislavy z Rodosu je o 23.35 h v pondelok večer.Mnohí z turistov strávili čakajúc na svoje spiatočné lety uplynulú noc spaním priamo na letiskových termináloch či v hotelových vestibuloch.povedal na margo uviaznutých Nórov predstaviteľ nórskej prepravnej spoločnosti Ving.Na letisku panujú podľa NRK pomerne chaotické podmienky, pričom skupinu nórskych turistov poslali do Turecka, odkiaľ sa mali vrátiť do Nórska. Pre prísne turecké pravidlá týkajúce sa dĺžky platnosti pasov však bolo mnohým z nich zakázané, aby do tejto krajiny vôbec vstúpili. Následne boli poslaní autobusom do prístavu a odtiaľ späť na Rodos. Ving aj v ich prípade vyjadrila nádej, že sa im už v pondelok podarí odletieť nazad do vlasti.Podľa medializovaných informácií zostali stovky cestujúcich uväznené na letisku po tom, čo skolaboval odbavovací systém. Tamojšie letisko oneskorenie letov odôvodnilo technickými problémami spôsobenými treťou stranou.