Počet obetí vodiča-samovraha z nemeckého Münsteru sa zvýšil na štyri

Na snímke červená stuha s nápisom Münster je okolo horiacich sviečok v nemeckom meste Münster, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Münster 30. júla (TASR) - Na štyri sa zvýšil počet obetí, ktoré si vyžiadalo vrazenie motorového vozidla do skupinky ľudí v centre Münsteru v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zo začiatku apríla. V nedeľu večer totiž zomrel v nemocnici 56-ročný Holanďan, ktorého zdravotný stav sa opakovane menil na kritický, informovala v pondelok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorkyňu miestnej Univerzitnej kliniky.Piatou obeťou tragickej udalosti sa stal vodič Jens R. (48), ktorý zrejme konal so zámerom spáchať samovraždu. Podľa názoru jeho otca to mali na svedomí psychické problémy samovraha, ktorý sa krátko po čine zastrelil.Z celkove desiatok zranených pri incidente nezostal už v nemocničnom prostredí nikto, všetkých medzičasom prepustili do domáceho liečenia, aj keď viacerí strávili v nemocniciach rádovo týždne.Polícia už vyšetrovanie kauzy uzavrela, prokuratúra aktuálne skúma, či konanie je možné zastaviť.Už po prvých hodinách vyšetrovania bolo zrejmé, že čin nemal politické motivované pozadie.Krajinský minister vnútra Herbert Reul, ktorý v pondelok kondoloval pozostalým ďalšej obete a vyjadril ľútosť nad stratou ďalšieho života, sa už v prvej fáze vyšetrovania kauzy vyjadril, že motív útoku bol zrejme v osobe páchateľa, avšak vyšetrovanie tohto aspektu potrvá ešte hodiny a dni.Útočník bol polícii známy už pre menšie delikty, čelil štyrom vyšetrovaniam v rokoch 2015 a 2016 pre podozrenie z trestných činov vyhrážania sa, poškodzovania cudzieho majetku, podvodu a úteku z miesta dopravnej nehody. Všetky však zastavili.Na prvý pohľad však z týchto informácií nevyplýva poznanie o kumulácii väčšej kriminálnej energie. To budú musieť detailnejšie preskúmať teraz orgány činné v trestnom konaní, formulovali vtedy predstavitelia prokuratúry.