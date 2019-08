Na letisku v Budapešti zadržali cudzincov podozrivých z prevádzačstva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 15. augusta (TASR) - Maďarská polícia zadržala na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta občana Iraku a občianku Sýrie so štyrmi deťmi. Dospelých podozrievajú z falšovania úradných dokladov a prevádzačstva, informoval vo štvrtok spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na stránku police.hu.Cestujúci sa v utorok večer po prílete z gréckych Atén preukázali gréckymi pasmi vystavenými na cudzie mená. Muž chcel do Rakúska previesť k príbuzným desaťročného a deväťročného chlapca z Iraku, pričom 28-ročná žena sa chcela s vlastnou šesťročnou a štvorročnou dcérou dostať takisto do Rakúska.Muža a ženu kriminalisti vypočuli ako podozrivých z falšovania dokladov a prevádzačstva. Vzali ich do väzby s tým, že ich v zrýchlenom procese postavia pred súd.Detí dočasne umiestnili v detskom domove v meste Fót v Peštianskej župe. O ich osude rozhodnú neskôr v rámci cudzineckého procesu.