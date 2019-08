Odchod Británie z EÚ bez dohody spôsobí Írsku obrovský šok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 15. augusta (TASR) - Pravdepodobnosť neriadeného brexitu bez dohody je čoraz väčšia. A Írsku spôsobí takýto odchod Británie z Európskej únie (EÚ) obrovský šok. Ale jeho silne rastúca ekonomika je na to schopná reagovať. Vyhlásil to vo štvrtok írsky minister financií Paschal Donohoe.povedal Donohoe pre írsku rozhlasovú stanicu Newstalk.vyhlásil a dodal, že Írsko aktuálne eviduje najväčší počet zamestnaných ľudí v histórii.Aj centrálna banka v Dubline vo svojom bulletine koncom júla skonštatovala, že odchod Británie z EÚ 31. októbra bez dohody o prechodnom období je čoraz pravdepodobnejší. A vo svojej kvartálnej správe načrtla možné dôsledky.Dublin pôvodne odhadoval, že írska ekonomika na budúci rok vzrastie o 4,1 %. Po brexite bez dohody by sa však jej rast mohol spomaliť len na 0,7 %. A zároveň Írsko po neriadenom odchode Británie z Únie príde už na budúci rok o 34.000 pracovných miest a počas nasledujúcich desiatich rokov mu hrozí strata 110.000 pracovných miest. Celková veľkosť ekonomiky bude menšia o 6 % oproti tomu, aká by mohla byť v nasledujúcom desaťročí, keby nedošlo k neriadenému brexitu.Centrálna banka upozornila, že jej predpovede sú horšie ako scenáre ministerstva financií a inštitútu ESRI zo začiatku tohto roka, pretože v nich už počítala s brexitom bez dohody. Ten totiž môže to vystrašiť ako domácnosti, tak aj firmy a natoľko, že budú míňať menej a menej investujú. To by znamenalo menej peňazí v celej ekonomike.Banka tiež zdôraznila, že nie je možné presne odhadnúť všetky dôsledky brexitu bez dohody. Odborníci sa zhodujú, že najtvrdšie zasiahne tie časti krajiny, ktoré sú najviac závislé od výroby potravín a poľnohospodárstva.Podľa centrálnej banky v pohraničí a strede krajiny (Midland) je ohrozené každé piate pracovné miesto v tomto odvetví v porovnaní s každým dvanástym na celoštátnej úrovni.