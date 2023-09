Na letisku v Kuchyni odštartuje najväčšie letecké podujatie na Slovensku SIAF 2023

Pripravená je novinka

Predvedie sa aj Felix Baumgartner

Predvedú Leopard aj Zuzanu

Vypravia historický vlak

Pripomienka viacerých udalostí

1.9.2023 (SITA.sk) - Medzinárodné letecké dni SIAF 2023 začínajú už v sobotu 2. septembra na letisku v Kuchyni pri Malackách a potrvajú do nedele 3. septembra.Diváci si tak opäť môžu užiť dynamické ukážky pilotov, niekoľko statických ukážok súčasnej vojenskej techniky, či si pozrieť desiatky kusov techniky.Pripravené sú aj mnohé atrakcie pre rodiny s deťmi. Novinkou tohtoročných leteckých dní je dynamický polygón Ozbrojených síl SR , kde odprezentujú pozemnú techniku slovenskej armády. Ministerstvo obrany SR , ktoré je hlavným programovým partnerom, zaslalo pozvánky do 24 krajín, pričom účasť potvrdilo 11 z nich.Účasť na tohtoročných leteckých dňoch potvrdili Gripeny z Česka a Maďarska, slovenský Blackhawk a Spartan, dva Eurofightere Typhoon z Nemecka, Eurofighter z Talianska či F-16 z Holandska.Zúčastní sa aj akrobatická chorvátska skupina Wings of Storm a tiež parašutistický tím z Veľkej Británie RAF Falcons.Verejnosť sa môže tešiť aj na generála Jozefa Pivarčiho na lietadle L-29 Delfín či slovenskú akrobatickú skupinu, ktorá sa predvedie na Viperoch SD4.Na SIAFe sa opäť predvedie aj legenda Felix Baumgartner v kokpite vrtuľníka BO-105.Slovenské ozbrojené sily v rámci dynamických ukážok predvedú tank Leopard 2A4, samohybnú húfnicu Zuzana 2 a tiež ukážku pôsobenia Síl pre špeciálne operácie na štvorkolkách a vozidlách Iveco.V rámci statických ukážok predstavia tank T-72, bojové vozidlo pechoty BVP 2, modifikáciu vozidla T-815-7 6x6 určenú pre dekontamináciu jednotkami RCHBO, Modular raketomet RM70/85, bojové prieskumné vozidlo BPsVI a predvedú aj ukážku vybavenia pyrotechnických jednotiek.V oba dni konania leteckých dní bude vypravený aj mimoriadny historický vlak ťahaný parným rušňom z roku 1943.Odchod vlaku bude aj v sobotu aj v nedeľu z bratislavskej hlavnej stanice o 08:42, o 09:01 z Devínskej Novej Vsi a 09:40 zo Zohora. Príchod do Kuchyne je plánovaný o 10:05.Z Kuchyne vlak vyrazí naspäť do Bratislavy po skončení programu na letisku, a teda o 17:30.Medzinárodné letecké dni sú súčasne aj pripomienkou 30. výročia vzniku SR a zároveň aj 30. výročia vzniku Ozbrojených síl SR.Obsahovým zámerom podujatia SIAF 2023 bude najmä pripomenutie si 79. výročia Slovenského národného povstania a 19. výročia vstupu SR do EÚ a NATO a osláv dňa Ústavy SR.