Na letisku v Kuchyni pristáli španielske vrtuľníky, posilnia Mnohonárodnú bojovú skupinu NATO na Slovensku – FOTO

28.5.2025 (SITA.sk) - Na letisku v Kuchyni v stredu pristáli španielske vrtuľníky, ktoré posilnia Mnohonárodnú bojovú skupinu NATO na Slovensku. Informovali o tom Ozbrojené sily SR Mnohonárodnú skupinu posilní celkovo päť španielskych vrtuľníkov, z čoho dva sú bojové vrtuľníky HT-28 Tiger, dva ťažké dopravné vrtuľníky HT-17 Chinook a jeden viacúčelový vrtuľník HT-29 NH90. Ako informovali ozbrojené sily, v najbližšom období budú Španieli so svojou vrtuľníkovou jednotkou plniť úlohy v prospech jednotky NATO, ktorá je dislokovaná v Lešti od roku 2022.Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Miroslav Lorinc, ktorý posilu zo Španielska privítal, informoval, že ide o prvé cvičenie tohto druhu, keď sa Španielsko ako vedúca krajina v mnohonárodnej brigáde rozvíja z účelového zoskupenia na úroveň brigády pozemných síl. Cvičenie podľa jeho slov potrvá približne do 11. júna. Ťažké španielske vrtuľníky Chinook potom odletia naspäť do Španielska a ostatné tri zostanú v rámci predsunutej prítomnosti v 81. krídle Sliač.