Viac ako polovica Slovákov dôveruje Európskej únii, až 61 percent podporuje sankcie voči Rusku

28.5.2025 (SITA.sk) - Viac ako polovica Slovákov dôveruje Európskej únii (EÚ) . Vyplýva to z výsledkov najnovšieho Eurobarometra, ktorý skúmal dôveru v EÚ. Na Slovensku únii dôveruje 52 percent respondentov, ide o číslo zhodné s priemerom EÚ, pričom v celoúnijnom meradle ide o najvyšší výsledok od roku 2007. Bezmála 60 percent slovenských občanov je tiež optimistických pokiaľ ide o budúcnosť EÚ.Drvivá väčšina, a to 94 percent vyjadrilo súhlas s tým, že medzi krajinami a regiónmi sveta by mala existovať väčšia spolupráca založená na pravidlách. V Eurobarometri sa tiež 91 percent Slovákov a Sloveniek vyjadrilo, že považuje zvýšenie colných sadzieb za škodlivé pre svetové hospodárstvo. Viac ako štyri pätiny, konkrétne 85 percent zároveň súhlasí s tým, aby únia ako reakciu na ochranu svojich záujmov zaviedla colné sadzby.V súvislosti s rusko-ukrajinským vojenským konfliktom vyjadrilo 83 percent obyvateľov Slovenska v Eurobarometri súhlas s prijímaním ľudí, ktorí pred vojnou utekajú do EÚ. Poskytovanie finančnej a humanitárnej pomoci pre nášho východného suseda podporuje 77 percent slovenských respondentov, 61 percent účastníkov prieskumu zas vyjadrilo podporu pre hospodárske sankcie voči ruskej vláde, spoločnostiam a jednotlivcom.Viac ako polovica opýtaných, konkrétne 52 percent tiež vyjadrilo súhlas s tým, aby EÚ udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Taktiež je viac ako polovica slovenských respondentov, 55 percent, presvedčených, že zabezpečenie mieru a stability bude mať z krátkodobého hľadiska najväčší pozitívny vplyv na ich život.V rámci celej EÚ tri štvrtiny respondentov, teda 75 percent, uviedlo, že majú pocit, že sú občanmi EÚ. Ide o najvyššiu úroveň za viac než 20 rokov. Optimizmus v súvislosti s budúcnosťou EÚ vyjadrilo 62 percent respondentov v rámci únie. Eurobarometer tiež zachytil historicky najvyššiu podporu spoločnej meny v EÚ, konkrétne 74 percent, a aj v eurozóne, kde išlo o 83 percent.S tým, že Európska únia je miestom stability v nepokojnom svete, súhlasilo 69 percent respondentov, 88 percent zas vyjadrilo súhlas s tým, že medzi krajinami a regiónmi sveta by mala existovať väčšia spolupráca založená na pravidlách. Podporu spoločnej obrannej a bezpečnostnej politike medzi členskými štátmi vyjadrilo 81 percent opýtaných, ide o najvyšší výsledok od roku 2004.„Štandardný prieskum Eurobarometra 103 (jar 2025) sa uskutočnil od 26. marca do 22. apríla 2025 vo všetkých 27 členských štátoch. Celkovo sa uskutočnili osobné rozhovory s 26 368 občanmi EÚ. Rozhovory sa uskutočnili aj v deviatich kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách (všetky okrem Ukrajiny) a v Spojenom kráľovstve," uviedla Európska komisia . Na Slovensku sa prieskumu od 26. marca do 10. apríla 2025 zúčastnilo 1 005 respondentov.