Na levickom sídlisku Rybníky V. začali stavať parkovisko pre 182 áut

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Levice 8. novembra (TASR) – Na sídlisku Rybníky V. v Leviciach pribudne nové parkovisko. Jeho výstavba sa začala v polovici októbra tohto roka, ukončená by mala byť do troch mesiacov v závislosti od počasia. Celkové náklady na vybudovanie parkoviska by mali dosiahnuť 553.000 eur a hradené sú z rozpočtu mesta, uviedol primátor Levíc Štefan Mišák. Na novom parkovisku vznikne 182 parkovacích miest, z toho šesť bude vyhradených pre telesne postihnutých. Súčasťou prác bude okrem vybudovania parkovacích plôch aj verejné osvetlenie, oplotenie, odvodnenie parkoviska a výsadba zelene.Parkovisko vznikne na pozemku, ktorý mesto odkúpilo od súkromného vlastníka, spoločnosti Andritz Kufferath, s.r.o., sídliacej v areáli bývalej textilky. Náklady na kúpu pozemku predstavovali takmer 200.000 eur.informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.Nové parkovisko so 111 parkovacími státiami by malo čoskoro pribudnúť aj na okraji obytného súboru Vinohrady. Náklady na jeho výstavbu sú vyčíslené na 730.000 eur.povedala Macáková. Parkovisko bude súčasťou budúcej miestnej komunikácie Stará Družstevnícka ulica prepájajúcej Hlbokú ulicu s Tatranskou. Nová ulica bude rozdeľovať parkovisko na dve časti. Pozdĺž komunikácie je na jednej strane navrhované parkovisko s 37 kolmými parkovacími státiami a na druhej strane parkovisko so 74 šikmými státiami. Spolu je navrhovaných 111 parkovacích miest, z toho štyri budú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.Parkovisko je navrhované nielen z dôvodu potreby zvýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Vinohrady, ale aj z dôvodu výstavby športovo-oddychovej zóny Park pohybu. Súčasťou výstavby bude chodník, verejné osvetlenie, výsadba zelene v okolí parkoviska a medzi parkovacími miestami.