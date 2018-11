Na snímke španielsky automobil SEAT Ibiza. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Madrid 8. novembra (TASR) - Produkcia španielskeho priemyslu v septembri nečakane klesla. Oznámil to v stredu štatistický úrad INE.Konkrétne, priemyselná produkcia štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v septembri po úprave o sezónne vplyvy klesla medziročne o 0,1 %. To kontrastuje s augustovým revidovaným nárastom priemyselnej výroby o 1 %. Ekonómovia pritom očakávali rast priemyselnej produkcie aj v septembri, a to o 0,8 %.Na neupravenom základe sa priemyselná produkcia znížila o 2,8 % po augustovom zvýšení o 1,1 %.Štatistické údaje ukázali, že všetky odvetvia priemyslu v septembri zaznamenali pokles. Výroba spotrebného tovaru sa napríklad znížila o 3,4 %, kapitálových produktov o 4,3 %, polotovarov o 2,6 % a energií o 0,5 %.V medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Španielsku znížila o 0,7 %, zatiaľ čo v auguste vzrástla o 0,6 % a v júli o 0,1 %.