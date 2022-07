Na Ľubovnianskom hrade sa stretnú potomkovia bývalých majiteľov

Na Ľubovnianskom hrade sa vo štvrtok (28. 7.) stretnú potomkovia troch šľachtických rodov, ktoré hrad v minulosti vlastnili. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že je to pre nich veľká udalosť a nielen z regionálneho, ale aj celoeurópskeho významu, keďže doposiaľ sa takéto stretnutie nikdy nepodarilo zorganizovať.





"Konkrétne ide o Lubomírskych, ktorí vlastnili hrad v rokoch 1593 - 1745, od nich by mal prísť Ján Lubomirski-Lanckoroňski z Varšavy. Potom sú to Raiszovci, ktorí vlastnili hrad v 19. storočí, po meči by mal prísť potomok Juraj VI. Lublováry Raisz, ktorý žije v Maďarsku. Posledným zástupcom bude vnuk princeznej Izabely a Jána Zamoyského, ktorí vlastnili hrad na prelome 19. a 20. storočia až do roku 1944, Jozef Michal Zamoyski pricestuje z Madridu," priblížil Mikulík s tým, že všetci traja sa stretnú o 17.00 h v Krištáľovej komnate paláca Lubomírskych.Tieto tri rodiny podľa Mikulíka neovplyvňovali len dejiny regiónu severného Spiša, pôsobili aj v Španielsku, na Sicílii, Lubomírski mali paláce aj v Drážďanoch, vo Viedni či v Prahe. "Myšlienku zorganizovať toto stretnutie mám už desať rokov, v poslednom období nám to však vždy niečo narušilo. Teraz už však máme potvrdené, že vo štvrtok všetci prídu," dodal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea, ktorý verí, že v súvislosti so štrajkom na viacerých letiskách nebudú ohrozené ani ich lety.V rámci stretnutia potomkovia uložia na hrade časovú schránku s pamätnými predmetmi, uskutoční sa tiež svätá omša v hradnej kaplnke a v západnom bastióne si zahrajú aj šach so živými figúrkami. "Bude aj maškarný bál, hradné slávnosti, nočná prehliadka, ale podstatný je ten historický moment, mať ich tu všetkých na jednom mieste, čo je výnimočné v rámci európskych hradov a zámkov," uzavrel Mikulík s tým, že podujatie sa koná v rámci projektu UZOL Stará Ľubovňa mesto kultúry 2021.