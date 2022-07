Video: Peter Juhás a Radovan Hanko predstavujú duet Každý pád

Peter Juhás a Radovan Hanko predstavujú duet Každý pád. Výsledok spolupráce dvoch slovenských skladateľov a priateľov získal formu v pop-folkovej skladbe s nádychom akustickej pohody. Interpreti odlišní hudobným prejavom, no rovnakí v cítení života vniesli do skladby pozitívny nádych a energiu udržania správneho balansu. TASR o tom informoval PR manažér Michal Neffe."Verím, že skladba prinesie ľuďom inšpiráciu nevzdávať sa v ťažkých chvíľach, pretože to je taktiež súčasť života. Pády a sklamania. Ale zároveň verím, že k všetkému zlému nás čaká niečo dobré a naopak. Je to taká rovnováha života," hovorí Peter Juhás."V živote každého človeka prídu obdobia, keď sa veci pokazia, či už dočasne, alebo kompletne zmenia život. Dôležité však je, aby sa tým človek nenechal pohltiť a v každej negatívnej skúsenosti videl aj niečo, čo ho dokáže posunúť vpred a dokázal to využiť vo svoj prospech," doplnil Radovan Hanko.K novinke vytvorili interpreti už aj videoklip. Námet klipu vytvoril tím z Final Touch a Dystopia film, ktorí mali pri tvorbe úplne voľnú ruku. Réžiu mal na starosti Dominik Albrecht, za kamerou stál Radek Lugsch, o strih sa postaral Lukáš Roubíček a celé to zastrešila po produkčnej stránke Markéta Plšková. Videoklip sa nakrúcal prevažne vo Fryštáku a jeho okolí. Hlavnú úlohu si zahrali Franciszek Humel a Laura Humel, vyžarujúc krásnu energiu, ktorá nabíjala každého v ich blízkosti."Sme radi, že sa nám podarilo zachytiť, aký blízky vzťah medzi sebou majú. Zámerom klipu bolo poukázať, že napriek tomu, že sa niektoré veci zdajú ťažké a určite aj sú, tak stojí za tú námahu žiť pre niekoho a postaviť sa zo zeme. Nakrúcanie bolo veľmi príjemné, bez akéhokoľvek stresu, čo sa odzrkadlilo i na tom, že sa podarilo zachytiť emóciu skladby a podporiť vizuálne jej posolstvo," dodáva Peter Juhás.