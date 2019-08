Na lykožrútovom biznise môže v Česku údajne zarobiť takmer každý

Na snímke lykožrút smrekový v kôre stromu. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. augusta (TASR) - Lykožrútová kalamita je nešťastím pre životné prostredie a vlastníkov lesov, avšak aj vidina peňazí pre firmy, ktoré ju likvidujú. Teraz navyše aj pre jednotlivcov, ktorí s drevom nemajú nič spoločné. Firma, ktorá lykožrútom postihnuté stromy rúbe pre spoločnosť Lesy ČR, totiž vydáva dlhopisy na nákup potrebných strojov. Vypláca 8-percentný úrok.Ako uviedol server iDNES.cz, náklady na likvidáciu lykožrúta sa šplhajú ročne do výšky miliárd korún. V dôsledku napadnutia lykožrútom sa vlani podľa údajov Českého štatistického úradu vyťažilo 25,69 milióna kubických metrov (m3) dreva. Z toho najväčší vlastník - Lesy ČR - vyrúbal 10,73 milióna m3, teda takmer 42 %.Tento rok to bude pravdepodobne o niečo menej.povedala hovorkyňa Lesov ČR Eva Jouklová.dodala.Tam, kde jeden míňa, druhý zarába. Vlastníci lesov si totiž na likvidáciu lykožrútovej kalamity najímajú lesnícke firmy, pre ktoré je sanácia postihnutých lesov biznis. Napríklad firma Wood Union, ktorá je subdodávateľom jedného z víťazov tendrov, má toľko zákaziek, že vydáva už druhú emisiu dlhopisov. Získané peniaze použije na nákup strojov na spracovanie dreva a na aukcie dreva.spresňuje šéf firmy Jaroslav Dvořák.Ešte pred rozhodnutím pre dlhopisové financovanie skúšal Dvořák iné možnosti. Prvou voľbou bola banka.uviedol.dodal.Investori dostanú úrok celkovo šesťkrát, naposledy v polovici roka 2022. Minimálna investícia je pritom 50.000 Kč, výnos 8 % ročne.uviedol Ondřej Marek z portálu Dluhopisy.cz, kde sa cenné papiere dajú kúpiť.A biznis s napadnutým drevom len tak neutíchne. Podľa hovorkyne Lesov ČR totiž možno v Česku lykožrútovú kalamitu očakávať aj v nasledujúcich rokoch, a to aj v prípade, že bude viac pršať. Aj spoločnosť Wood Union láka investorov na to, že vďaka lykožrútovej kalamite má ťažobné zákazky na šesť až 10 rokov dopredu.(1 EUR = 25,769 CZK)