Na trhovisku harabúrd v Štiavnici skončili aj šaty neznámej nevesty

Na snímke ponuka vecí, ktoré ľudia doma viac nepotrebujú na bazáre harabúrd v Banskej Štiavnici 24. augusta 2019. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Vodnáková Foto: EASYFOTO TASR - Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 24. augusta (TASR) - Historické pohľadnice, banské náradie, ale aj svadobné šaty neznámej nevesty našli svoje miesto na bazári harabúrd, ktorý sa v týchto dňoch koná v banskoštiavnickom Kammerhofe.Podľa Anny Ďuricovej zo Slovenského banského múzea (SBM), ktoré podujatie organizuje, ide o výročný 15. ročník podujatia, ktoré je veľmi obľúbené u návštevníkov, ale aj samotných obyvateľov mesta.priblížila Ďuricová.Veľmi žiadané sú však podľa jej slov napríklad staré pohľadnice. Veci, ktoré sa na bazári objavia, sú však často zaujímavé aj pre samotné múzeum. Nie raz sa stalo, že putovali do jeho zbierkového fondu. Tento rok to podľa Ďuricovej boli napríklad staré gumené hračky z obdobia socializmu, fáracie plášte či pravidlá z banských závodov.V ponuke harabúrd sa tento rok objavili napríklad aj desiatky rokov staré svadobné šaty.priblížila pani Alena zo Zvolena, ktorá podujatie navštevuje pravidelne. Takýchto príbehov je podľa Ďuricovej viac. Stále sa objavujú ľudia, ktorí tam prinášajú svoje dedičstvo po predkoch či nepotrebné veci z novonadobudnutých nehnuteľností.Haraburdy - alebo bazár (ne)potrebných vecí pokračuje v banskoštiavnickom Kammerhofe aj v sobotu. Ďalej od 27. do 31. augusta a počas konania Salamandrových slávností, teda 5. až 7. septembra.