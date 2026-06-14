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 24hod.sk    Kultúra

14. júna 2026

Na medzinárodnom festivale Zázračný oriešok v Piešťanoch bude súťažiť 24 rozhlasových rozprávok


Tagy: deti a mládež rozhlasové rozprávky Rozhlasové vysielanie Zázračný oriešok

Na hostí 14. ročníka festivalu čakajú štyri dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a sprievodných aktivít zameraných na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej ...



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14.6.2026 (SITA.sk) - Na hostí 14. ročníka festivalu čakajú štyri dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a sprievodných aktivít zameraných na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby.


Medzinárodný festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok sa bude od utorka 16. júna do piatku 19. júna konať na viacerých miestach v Piešťanoch. Na hostí 14. ročníka festivalu čakajú štyri dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a sprievodných aktivít zameraných na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča.

Tri druhy ocenení


Tento rok s historicky najväčším rozsahom: štyri súťažné kategórie, 24 titulov a 45 mladých porotcov. Tohtoročnou novinkou je štvrtá súťažná kategória rozhlasových hier pre mládež, určená stredoškolákom vo veku 15 až 18 rokov.

Celkovo 24 diel zo štyroch kategórií súťaží o priazeň odbornej aj detskej poroty. Podmienkou zaradenia do súťaže je knižná väzba diela s literatúrou, každý titul musí mať knižnú alebo časopiseckú predlohu, alebo naopak, rozhlasová hra inšpirovala vznik knihy.

Na festivale sa udeľujú tri druhy ocenení – Cena Slovenskej televízie a rozhlasu pre osobnosť rozhlasu, Cena Slovenského literárneho centra pre autora v oblasti detskej literatúry a cena Zázračný oriešok, ktorá putuje tvorcom, vďaka ktorým vznikli víťazné rozhlasové hry.

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Galavečer Orieškové tajomstvá


Vyvrcholením festivalu bude Galavečer Orieškové tajomstvá vo štvrtok 18. júna o 19:00 v piešťanskom Kursalone, kde prebehne slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien tvorcom víťazných titulov 14. ročníka.

Súčasťou ceremoniálu bude aj udelenie Ceny STVR za mimoriadny prínos rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež. Tento rok ju získa herec Vladimír Kobielsky, jedna z najvýraznejších tvárí slovenského divadla a rozhlasovej tvorby, ktorý desaťročia prepožičiava hlas rozprávkovým postavám pre tých najmenších poslucháčov.

Festival Zázračný oriešok s podtitulom Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Organizuje Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Piešťany a Mestskou knižnicou mesta Piešťany.


Zdroj: SITA.sk - Na medzinárodnom festivale Zázračný oriešok v Piešťanoch bude súťažiť 24 rozhlasových rozprávok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: deti a mládež rozhlasové rozprávky Rozhlasové vysielanie Zázračný oriešok
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