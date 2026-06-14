|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vasiľ
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. júna 2026
Divadelná Nitra získala podporu od mesta, organizátorom však stále chýba viac ako 100-tisíc eur
Tagy: Divadelná Nitra Festival Festival Divadelná Nitra Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj Podpora
O ďalšom osude najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku môžu rozhodnúť najbližšie týždne. Medzinárodný festival
Zdieľať
14.6.2026 (SITA.sk) - O ďalšom osude najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku môžu rozhodnúť najbližšie týždne.
Medzinárodný festival Divadelná Nitra získal dôležitú pomoc od Mesta Nitra, no jeho budúcnosť zostáva naďalej neistá. Po strate kľúčovej štátnej podpory chýba organizátorom ešte 115-tisíc eur, aby tento rok mohli festival zrealizovať.
O ďalšom osude najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku môžu rozhodnúť najbližšie týždne. Organizátori vedú otvorené rokovania s Nitrianskym samosprávnym krajom.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre sa 9. júna 2026 jednotne postavili za najväčší medzinárodný divadelný festival na Slovensku po tom, čo Asociácia Divadelná Nitra prišla o podporu z Fondu na podporu umenia.
„Rozhodnutie mestského zastupiteľstva a podporné slová, ktoré odzneli z úst poslancov, sú pre nás silným povzbudením a motiváciou pokračovať v úsilí o zachovanie kontinuity Divadelnej Nitry. Vďaka podpore Mesta Nitra sme opäť o krok bližšie k realizácii tohtoročného festivalového programu. Všetkým poslancom patrí úprimná vďaka,“ uviedla riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra Anna Šimončičová.
Napriek pomoci mesta zostáva situácia kritická. Podpora z Nitry predstavuje približne 20 percent krízového rozpočtu festivalu. „Festival ešte ani zďaleka nie je zachránený. Stratu významného štátneho zdroja financovania nie je možné v tak krátkom čase nahradiť,“ upozorňuje Šimončičová.
Kľúčové budú najbližšie týždne. Organizátori aktuálne vedú rokovania s Nitrianskym samosprávnym krajom a súčasne pokračujú vo fundraisingovej kampani a hľadaní strategických partnerov.
„Veríme, že v Nitrianskom samosprávnom kraji máme stabilného partnera, ktorý sa postaví za svoje vlajkové kultúrne podujatie. V tomto krízovom období je spolupráca miestnej a regionálnej samosprávy nevyhnutnou podmienkou nielen pre zachovanie festivalu, ale aj pre ďalší kultúrny rozvoj nášho regiónu,“ dodáva Šimončičová.
Termín festivalu sa blíži, má sa konať už 25. - 30. septembra. Rozhodnutie Fondu na podporu umenia nepodporiť Medzinárodný festival Divadelná Nitra vyvolalo vlnu solidarity a podporných reakcií zo Slovenska i zo zahraničia. Odkazy podpory prichádzajú z Nemecka, Belgicka, Poľska, Portugalska, Bulharska, Českej republiky aj zo Slovenska.
„Veľmi si vážime vyjadrenia podpory nielen od profesionálnej kultúrnej obce a našich partnerov, ale aj od samotných obyvateľov Nitry – našich divákov. Každým dňom nás presviedčajú o zmysle toho, prečo a pre koho festival robíme,“ hovorí Šimončičová.
Podporné odkazy festival priebežne zverejňuje na sociálnych sieťach. Organizátori veria, že tieto prejavy solidarity môžu byť povzbudením aj pre ďalšie ohrozené kultúrne subjekty.
Zdroj: SITA.sk - Divadelná Nitra získala podporu od mesta, organizátorom však stále chýba viac ako 100-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný festival Divadelná Nitra získal dôležitú pomoc od Mesta Nitra, no jeho budúcnosť zostáva naďalej neistá. Po strate kľúčovej štátnej podpory chýba organizátorom ešte 115-tisíc eur, aby tento rok mohli festival zrealizovať.
O ďalšom osude najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku môžu rozhodnúť najbližšie týždne. Organizátori vedú otvorené rokovania s Nitrianskym samosprávnym krajom.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre sa 9. júna 2026 jednotne postavili za najväčší medzinárodný divadelný festival na Slovensku po tom, čo Asociácia Divadelná Nitra prišla o podporu z Fondu na podporu umenia.
Situácia je aj naďalej kritická
„Rozhodnutie mestského zastupiteľstva a podporné slová, ktoré odzneli z úst poslancov, sú pre nás silným povzbudením a motiváciou pokračovať v úsilí o zachovanie kontinuity Divadelnej Nitry. Vďaka podpore Mesta Nitra sme opäť o krok bližšie k realizácii tohtoročného festivalového programu. Všetkým poslancom patrí úprimná vďaka,“ uviedla riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra Anna Šimončičová.
Napriek pomoci mesta zostáva situácia kritická. Podpora z Nitry predstavuje približne 20 percent krízového rozpočtu festivalu. „Festival ešte ani zďaleka nie je zachránený. Stratu významného štátneho zdroja financovania nie je možné v tak krátkom čase nahradiť,“ upozorňuje Šimončičová.
Kľúčové budú najbližšie týždne. Organizátori aktuálne vedú rokovania s Nitrianskym samosprávnym krajom a súčasne pokračujú vo fundraisingovej kampani a hľadaní strategických partnerov.
Vlna solidarity a podpory
„Veríme, že v Nitrianskom samosprávnom kraji máme stabilného partnera, ktorý sa postaví za svoje vlajkové kultúrne podujatie. V tomto krízovom období je spolupráca miestnej a regionálnej samosprávy nevyhnutnou podmienkou nielen pre zachovanie festivalu, ale aj pre ďalší kultúrny rozvoj nášho regiónu,“ dodáva Šimončičová.
Termín festivalu sa blíži, má sa konať už 25. - 30. septembra. Rozhodnutie Fondu na podporu umenia nepodporiť Medzinárodný festival Divadelná Nitra vyvolalo vlnu solidarity a podporných reakcií zo Slovenska i zo zahraničia. Odkazy podpory prichádzajú z Nemecka, Belgicka, Poľska, Portugalska, Bulharska, Českej republiky aj zo Slovenska.
„Veľmi si vážime vyjadrenia podpory nielen od profesionálnej kultúrnej obce a našich partnerov, ale aj od samotných obyvateľov Nitry – našich divákov. Každým dňom nás presviedčajú o zmysle toho, prečo a pre koho festival robíme,“ hovorí Šimončičová.
Podporné odkazy festival priebežne zverejňuje na sociálnych sieťach. Organizátori veria, že tieto prejavy solidarity môžu byť povzbudením aj pre ďalšie ohrozené kultúrne subjekty.
Zdroj: SITA.sk - Divadelná Nitra získala podporu od mesta, organizátorom však stále chýba viac ako 100-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Divadelná Nitra Festival Festival Divadelná Nitra Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj Podpora
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Richard Autner vydáva singel Exupéry
Richard Autner vydáva singel Exupéry