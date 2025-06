Na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2025 sa predstaví takmer 2000 účinkujúcich, chýbať nebude ani jarmok či koštovka páleného

Na čo sa môžu návštevníci tešiť?

Bude aj Prehliadka krojov

20.6.2025 (SITA.sk) - Medzinárodný folklórny festival Myjava 2025 oficiálne otvoria v amfiteátri Trnovce v piatok večer. Vo večernom programe Vitajte, priatelia, na Myjave alebo Ako svet prichádza na kopanice sa predstavia súbory z Českej republiky, Albánska, Kosova, Severného Cypru a Veľkonočného ostrova.Po nich na pódium nastúpia domáce folklórne súbory a skupiny FS Kopaničiar, FS Kopa a FSk Kýčer s pásmom Naši jubilanti 75 – 25 - 70. Na 65. ročníku myjavského sviatku folklóru sa publiku predstaví takmer 2000 účinkujúcich.Návštevníci sa môžu tešiť na veľké choreografie v amfiteátri, na detské pásma, divadelné predstavenia, výstavy tanečné zábavy, regionálne špeciality v Mestečku MY-A-VY či sobotňajší jarmok „pot mijafskú vežu". Program sa uskutoční na viacerých scénach, predovšetkým v areáli Trnovce, v myjavskom SNM – Múzeu SNR a na Námestí M. R. Štefánika.Viaceré z festivalových programov prebiehajú už od stredy. Súčasťou podujatia sú večerné pásma aj zahraničných kolektívov, ktoré predstavia kultúrne dedičstvo a folklórne prejavy účinkujúcich z viacerých krajín, vrátne Veľkonočných ostrovov. V mestečku MY-A-VY návštevníci zažijú autentickú atmosféru kopaničiarskej kuchyne, ktorú priblíži Kuchyňa starých materí s ochutnávkami tradičných jedál.Večer bude patriť obľúbenej súťaži Koštovka páleného alebo Čo sa vypilo na kare, kde sa bude degustovať domáce ovocné destiláty, a následne sa návštevníci budú môcť zabaviť na ľudovej zábave, ktorá potrvá až do skorých ranných hodín v sprievode živej hudby. Program nezabúda ani na najmenších, sú pripravené tvorivé dielne pri perníkovej chalúpke, kde si deti môžu vyskúšať tradičné remeslá, tvorbu a hru. O programe informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región.Súčasťou festivalu sú aj sprievodné podujatia, ako napríklad Jarmek pot mijafskú vežu, kde návštevníci môžu obdivovať a zakúpiť si originálne umelecké výrobky a sledovať prácu remeselníkov priamo na mieste. Uskutoční sa aj Prehliadka krojov, počas ktorej prejde mestom pestrý sprievod účinkujúcich v slávnostných odevoch z rôznych regiónov.Pre pohodlný a ekologický príchod do areálu Trnovce bude počas hlavného víkendu od 20. do 22. júna premávať kyvadlová doprava SAD medzi Trnovcami, autobusovou stanicou Myjava a vybranými spojmi aj mestskou časťou Turá Lúka. Cestovné poriadky sú zverejnené na oficiálnej stránke festivalu.