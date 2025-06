V Košiciach odštartoval 31. ročník medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest

Narodeniny legendárneho herca

21.6.2025 (SITA.sk) - Ocenenie Hercova misia si z 31. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach prevzal známy slovenský herec Milan Ondrík , in memoriam bol Cenou Milana Lasicu ocenený herec Ivan Mistrík. Cenu Milana Lasicu, ktorý bol prvým a jediným prezidentom Art Filmu, odovzdali po prvýkrát.Ocenenie určené významným osobnostiam slovenskej kinematografie odovzdala Lasicova dcéra Hana. Prevziať ho prišli členovia Mistríkovej rodiny, jeho neter a známa slovenská producentka Zuzana Mistríková, a spolu s ňou aj Mistríkov vnuk a pravnučka.Tento rok si pripomíname nedožité 90. narodeniny legendárneho herca, ktorý zažiaril napríklad vo filmoch Kapitán Dabač, Smrť sa volá Engelchen, Archimedov zákon, Medená veža či Orlie pierko. Cenu Hercova misia si z otváracieho ceremoniálu odniesol Milan Ondrík, prevzal si ju z rúk herečky Jany Oľhovej a režiséra Marka Škopa.„Chcem sa poďakovať. Ďakujem za to, že na Slovensku vznikajú filmy. Napadá mi replika zo Shakespeara… ‘Nevážime si to, čo máme, kým to máme. Až keď o to prídeme, sme celí zúfalí a márne hľadáme svoj stratený poklad, ktorý sme mali za nič, kým sme ho mali.’ Ďakujem za to, že žijeme stále v demokratickej krajine, že žijeme v krajine, kde nie je vojna, že mám rodinu, že mám kde bývať a že mám čo jesť. Veľmi ďakujem,” prihovoril sa Milan Ondrík prítomným.Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) vyzdvihol prácu organizátorov, poďakoval aj divákom. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) si zaspomínal na svoj prvý príhovor na Art Filme, ale aj na rozhovory s prezidentom festivalu Milanom Lasicom. Poukázal tiež na podporu mesta pre festival.V závere ceremoniálu predstavili štyri medzinárodné poroty, ktoré budú vyberať nových držiteľov ocenenia Modrý anjel. Následne umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch uviedol otvárací film festivalu.Domácu premiéru absolvovala na Art Filme snímka režiséra Rastislava Boroša. Zúčastnila sa jej historicky najväčšia filmová delegácia v histórii. Pred prítomných predstúpilo temer kompletné herecké obsadenie vrátane Milana Ondríka, a tiež ďalší členovia štábu.Po červenom koberci prešli viaceré známe osobnosti. Prišli napríklad herci a manželia Marek Majeský Jana Majeská , herec Ján Greššo , taktiež speváčka Celeste Buckingham , ale aj režisér Peter Bebjak . Otváracieho ceremoniálu zúčastnili aj viceprimátor Košíc Marcel Gibóda a viceprimátorka Lucia Gurbáľová Prítomní boli aj vicežupan KSK a starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc a starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčík či starosta MČ Dargovských hrdinov Dominik Babušík . Festival potrvá do piatku 27. júna, prinesie vyše 130 filmov v súťažných aj nesúťažných sekciách a mnoho sprievodných podujatí.