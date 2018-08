Na Medzinárodnom maratóne mieru sa opäť predstaví aj Matej Tóth

Slovenský chodec Matej Tóth. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Košice 9. augusta (TASR) - Olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth bude jednou z osobností, ktoré sa predstavia na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM). Počas maratónskeho víkendu sa predstaví nielen na trati, ale v rámci programu Vybehaj to s Matejom absolvuje aj priateľské stretnutie so záujemcami spojené s prechádzkou.Pre účasť v projekte je potrebná registrácia na oficiálnej stránke MMM. Košický maratón je na programe tradične v prvú októbrovú nedeľu. Súčasťou maratónskeho víkendu bude aj viacero sprievodných podujatí, štart projektu Vybehaj to s Matejom sa uskutoční v sobotu od 16.00 na ploche Expo MMM.