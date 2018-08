Na MEJ-23 vo vodnom slalome v kvalifikácii zvíťazil Mirgorodský

Na archívnej snímke kanoista Marko Mirgorodský. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Výsledky kvalifikácie K1 juniorky: 1. Antonie Gakušková (ČR) 104,28 (2), ...7. Soňa STANOVSKÁ 110,55 (6), 25. Kristína ĎURECOVÁ 142,70 (6), 28. Lucia MURZOVÁ (všetky SR) 165,19 (50), 2. kolo: 2. MURZOVÁ 109,26 (4), nepostúpila 6. ĎURECOVÁ 120,79 (8)



C1 juniori: 1. Vojtěch Heger (ČR) 96,24 (0), ...20. Juraj MRÁZ 115,60 (2), 21. Ľudovít MACÚŠ 115,96 (8), 27. Fedor ČERVENKA (všetci SR) 123,96 (4), 2. kolo: 2. MACÚŠ 104,25 (4), 4. ČERVENKA 107,06 (4), nepostúpil 7. MRÁZ 109,37 (2)



K1ž do 23 rokov: 1. Anna Faberová (Nem.) 98,44 (0), 2. Michaela HAŠŠOVÁ 101,40 (2), ...4. Eliška MINTÁLOVÁ 102,71 (2), 7. Simona MACEKOVÁ (všetky SR) 105,88 (2)



C1m do 23 rokov: 1. Marko MIRGORODSKÝ 89,96 (0), ...6. Martin DODOK 93,51 (0), 8. Marko GURECKA (všetci SR) 96,61 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 17. augusta (TASR) – Na MEJ-23 v Čunove sa vo výbornom svetle ukázal v kategórii do 23 rokov singlista Marko Mirgorodský, ktorý v kvalifikácii zvíťazil. Medzi najlepšími tromi skončila aj 2. Michaela Haššová v kajaku do 23 rokov.Zo slovenských slalomárov na divokej vode v piatok nepostúpili dvaja, v juniorskom kajaku Kristína Ďurecová a v singloch juniorov Juraj Mráz. Dovedna postúpilo, tak ako deň predtým, do semifinále 10 lodí SR, dve skončili.Singlisti do 23 rokov nemali starosti s postupom, keď všetci traja skončili do 8. miesta. Podobne suverénne zvládli nástrahy trate kajakárky do 23 rokov s druhou v poradí Michaelou Haššovou a ďalšími dvoma v najlepšej sedmičke.Z junioriek v kajaku tesne zaostala za postupujúcou hranicou Kristína Ďurecová. Stačilo len, aby v 2. kole namiesto štyroch sa len trikrát dotkla jednej z 21 bránok, dve sekundy penalizácie nešťastne nabrala aj na úplne poslednej, keď úplne pokazila záver. Zo singlistov sa o postup pripravil Juraj Mráz v 2. kole na bránke číslo 17.