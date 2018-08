Poyet kritizoval vedenie Bordeaux a to ho suspendovalo

Gus Poyet, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bordeaux 17. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Girondins Bordeaux na týždeň suspendoval svojho trénera Gustava Poyeta, ktorý kritizoval manažment za to, že predal hráča bez jeho súhlasu.Prezident klubu Stephane Martin uviedol, že zvažuje aj prepustenie uruguajského kormidelníka, ale ešte sa definitívne nerozhodol. Naopak, Poyet sa vyhráža, že skončí sám a vyhlásil:Podľa jeho slov je potupné, že ho neinformovali o tom, že útočník Gaetan Laborde podpísal kontrakt s konkurenčným Montpellierom.povedal.Päťdesiatročný tréner prišiel do Bordeaux v januári a v uplynulej sezóne ho doviedol na 6. miesto tabuľky, ktoré zaručuje účasť v predkolách Európskej ligy. Jeho zverenci sa cez 2. a 3. predkolo prebojovali do play off, v ktorom sa pobijú o skupinovú fázu s belgickým Gentom.V minulosti viedol čínsky Šanghaj Šenhua, Betis Sevilla, či Sunderland a Brighton. Počas aktívnej kariéry pôsobil ako stredopoliar v Grenoble Foot 38, River Plate, Zaragoze, Chelsea Londýn a Tottenhame.