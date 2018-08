Na MEJ23 strieborná juniorka v kanoe Stanovská

Na snímke slovenská reprezentantka Soňa Stanovská. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky:



K1 juniori:

1. Miquel Trave (Šp.) 85,70 (0)

2. Tomáš Zima (ČR) 86,49 (0)

3. Jan Bárta (obaja ČR) 86,75 (0)

... 9. Matej PAŠEK 94,20 (2)

v semifinále

18. Matúš ŠTAFFEN (obaja SR) 97,38 (6)



C1 juniorky:

1. Daria Šaidurovová (Rus.) 112,53 (2)

2. Soňa STANOVSKÁ (SR) 112,96 (2)

3. Gabriela Satková (ČR) 114,36 (4)

...6. Emanuela LUKNÁROVÁ (obe SR) 122,47 (2)

v semifinále

20. Mahuliena ĎURECOVÁ (všetky SR) 235,31 (104)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 18. augusta (TASR) - Na ME juniorov a kategórie do 23 rokov v Čunove sa medailovo presadila v kanoe juniorka Soňa Stanovská. Slovenská slalomárka na divokej vode obsadila striebornú priečku, keď od víťaznej Rusky Darii Šaidurovovej zaostala len 0,43 sekundy.Stanovskej jazda medzi 21 bránkami nevyšla úplne podľa predstáv, no veľa nechýbalo, aby zvíťazila. Popri niektorých chybách stratila dve sekundy pri penalizácii na bránke s číslom deväť, ktoré ju pripravili o titul.