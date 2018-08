Sevilla sa dohodla s AS Rím na hosťovaní Gonalonsa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sevilla 18. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Sevilla sa dohodol s AS Rím na hosťovaní francúzskeho defenzívneho stredopoliara Maxime Gonalonsa. Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup. Informoval o tom taliansky denník Gazzetta dello Sport s tým, že transakciu oba kluby definitívne uzavrú už počas víkendu.Gonalons prišiel do AS Rím v júli 2017 z Lyonu, ale za taliansky klub odohral iba 16 duelov.