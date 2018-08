Na MEJ23 vo finále päť slovenských lodí

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Finálové výsledky:



K1 juniorky:

1. Nikita Setchellová (V. Brit.) 99,09 (0)

2. Eva Alina Hočevarová (Slovin.) 101,92 (4)

3. Antonie Galušková (ČR) 102,41 (4)

...6. Soňa STANOVSKÁ 105,15 (6)

9. Lucia MURZOVÁ (obe SR) 111,72 (8)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 19. augusta (TASR) - Na ME juniorov a kategórie do 23 rokov v Čunove sa v nedeľu predstavilo vo finále päť slovenských slalomárov na divokej vode. Opäť útočili na medaily, siahala na ňu aj juniorka Soňa Stanovská v kajaku, skončila však až šiesta.Finálový blok sa oneskoril, súťažná jury hneď prvé preteky v K1 junioriek prerušila po tom, čo musela upravovať 13-tu bránku. Britka Nikita Setchelová, ktorá postúpila ako posledná desiata, jazdu opakovala, nastúpila na ňu úplne nakoniec a ako jediná zajazdila čisto s časom, ktorým si vybojovala zlato.Soňa Stanovská sa v kajaku medzi juniorkami pokúšala opäť preniknúť, tak ako v kanoe, na stupeň víťazov. Na júlových MSJ v talianskej Ivrei sa jej to s bronzom v kanoe a striebrom v kajaku podarilo, no v Čunove po dotykoch bránok 3, 4 i na poslednej 21-ke už nie.povedala Stanovská.O medailu bojovala aj Lucia Murzová, v semifinále tretia (103,98), no ani ona nemohla byť s jazdou spokojná. Po dotykoch bránok 9, 10, 11 a 21 nazbierala až osem sekúnd penalizácie.V nedeľu sa predstavilo vo finále päť slovenských lodí, päť ďalších sa medzi elitu neprepracovalo. Sklamanie zažili v semifinále singlisti do 23 rokov. Ani jeden do finále z trojice nepostúpil a najmä obhajca titulu Marko Mirgorodský nenaplnil postavenie jedného z najväčších favoritov na zlato. Až dvakrát sa dotkol bránok s číslami 17 a 21, dovtedy bol na medzičasoch najrýchlejší.