Triumf PSG zatienili sporné rozhodnutia arbitrov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 18. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappé rozhodol dvoma gólmi v závere zápasu o víťazstve Paríža St. Germain v sobotňajšom dueli francúzskej ligy na pôde Guingampu 3:1. Zápas poznačili aj sporné rozhodnutia arbitrov a videorozhodcu (VAR).Favorit sa na ihrisku súpera dlho trápil, v úvode boli domáci dokonca lepším tímom. Vyznamenal sa ale nestarnúci Gianluigi Buffon v bránke PSG, ktorý pohotovým zákrokom zneškodnil pokus Nolana Rouxa z tesnej blízkosti. V 20. minúte bol už však "Gigi" na jeho koncovku prikrátky.Nedorozumenie medzi 19-ročným Colinom Dagbom a Thiagom Silvom využil krídelník Marcus Coco a naservíroval Rouxovi jubilejný 70. gól v najvyššej francúzskej súťaži. Guingamp išiel o päť minút neskôr už do dvojgólového vedenia, no zásah Nicolasa Benezeta po konzultácii s videorozhodcom neplatil pre útočný faul.Rozhodnutie rozhnevalo prezidenta Guingampu Betranda Desplata:Do druhého polčasu vybehol už aj 19-ročný Mbappé a výrazne oživil útočnú hru hostí. V 53. minúte sa Neymar v šestnástke domácich zložil k zemi a nariadený pokutový kop sám premenil na 1:1. O desať minút neskôr mohli mať výhodu pokutového kopu domáci, no zákrok Thomasa Meuniera, ktorý "zbúral" prenikajúceho Coca, nechal rozhodca bez povšimnutia.Potom už prišli chvíle Mbappého. Najskôr zakončil kombináciu PSG cez stred ihriska prízemnou strelou k pravej žrdi a v 90. minúte definitívne rozhodol o víťazstve svojho tímu, keď sa umne vyhol ofsajdovej pasci domácich a prehodil Karla-Johana Johnssona.povedal po zápase tréner PSG Thomas Tuchel.vyhlásil hráč zápasu Mbappé.Po zápase si 40-ročný Buffon vymenil dres s hráčom Guingampu Marcusom Thuramom, synom Liliana Thurama, ktorý po jeho boku odohral 142 stretnutí v drese Parmy a Juventusu.