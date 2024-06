Na mierový samit do Švajčiarska pôjde namiesto Bidena viceprezidentka Harrisová

Podpora ľudu Ukrajiny

Podpora od USA

3.6.2024 (SITA.sk) - Na nadchádzajúci mierový samit o vojne na Ukrajine vo Švajčiarsku príde v mene Spojených štátov ich viceprezidentka Kamala Harrisová . Biely dom povedal, že v rámci americkej delegácie na stretnutie v meste Luzern príde aj poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan „Viceprezidentka zdôrazní záväzok vlády Bidena-Harrisovej podporovať úsilie Ukrajiny o zabezpečenie spravodlivého a trvalého mieru založeného na suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny“ a princípoch charty OSN , uviedla jej hovorkyňa Kirsten Allenová. Podľa nej Harrisová tiež „potvrdí podporu ľudu Ukrajiny, keď sa bráni proti pokračujúcej ruskej agresii".Americký prezident Joe Biden bude v čase konania mierového samitu na kampaňovom podujatí v Los Angeles, ktoré budú moderovať herecké hviezdy George Clooney a Julia Roberts.Hovorca americkej Rady národnej bezpečnosti John Kirby v tejto súvislosti reagoval na otázku, či to nevysiela do sveta nesprávne posolstvo, pričom povedal, že „na svete neexistuje jediný líder, ktorý by podporoval Ukrajinu viac a dôraznejšie ako Joe Biden".Harrisová sa podľa Kirbyho zúčastní na samite „pre našu túžbu byť zastúpený pri tomto stole“ a jej prítomnosť pomôže ukázať, že „Ukrajina nemá silnejšieho podporovateľa ako Spojené štáty“. „Bez ohľadu na to, kto zastupuje Spojené štáty na tomto summite, sa nedá povedať, že by sa Spojené štáty akýmkoľvek spôsobom vzdali podpory Ukrajiny,“ dodal.Mierový samit vo Švajčiarsku intenzívne podporuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorý povzbudzoval svetových lídrov, aby sa zúčastnili. Zároveň obvinil Rusko, že sa s pomocou Číny snaží stretnutie podkopať.