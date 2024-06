Obmena hasičských áut s plošinami je na mieste, no navýšenie ich počtu podľa ÚHP treba podložiť

Zníženie počtu áut

3.6.2024 (SITA.sk) - Obmena hasičských áut s plošinami je na mieste, no navýšenie ich počtu podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) treba podložiť. Ako ÚHP pripomenul, rezort vnútra má v pláne kúpiť 55 hasičských áut s plošinami za 47,8 milióna eur. Z nich 47 kusov vymení všetky súčasné plošiny a o osem sa rozšíri vozový park.Ako ÚHP upozornil, medzičasom investor informoval o znížení počtu áut z 55 na 50, čo zohľadní v aktualizovanom hodnotení pred verejným obstarávaním. Spomínané autá sú určené na hasenie, technické zásahy vo výškach či evakuáciu osôb z výšok.Hasiči tiež tvrdia, že plošiny sú v porovnaní s hasičskými autami s rebríkmi vhodnejšie aj na evakuáciu osôb na nosidlách. Vyradené autá pôjdu dobrovoľným hasičským zborom.Výmena súčasných áut je podľa ÚHP opodstatnená, pretože väčšina vozidiel bude mať aspoň 15 rokov, čo je po odporúčanej dobe životnosti. ÚHP podotkol, že v prevádzke sú aj viac ako 30-ročné autá a tretina flotily je mimo prevádzky.„Hasičský a záchranný zbor chce v rámci projektu zároveň rozšíriť existujúcu flotilu. Vychádza z predpokladu, že pre nárast počtu vysokých budov na Slovensku budú mať viac výjazdov a ťažšie naplnia cieľ doraziť aspoň v 90 percentách prípadov na miesto výjazdu do 20 minút. Napriek vyššiemu počtu viacpodlažných budov sa však počet výjazdov výškovej techniky znižuje," uviedol ÚHP.Rezortu vnútra preto na základe uvedeného odporúča preukázať potrebu rozšírenia celkového počtu vozidiel, a to na základe štatistiky o štruktúre výjazdov a časoch dojazdov s použitím výškovej techniky. Bez takýchto údajov nie je podľa ÚHP možné overiť očakávané zvýšenie dopytu.Súčasne odporúča prehodnotiť systém, podľa ktorého sa určujú vozidlá na obnovu. „Súčasný systém nedostatočne zohľadňuje prevádzkové náklady a väčšiu váhu dáva veku vozidla. V praxi by to mohlo znamenať obnovu vekovo starších, no technicky lepších vozidiel na úkor áut v horšom stave, ktoré sú však vekovo mladšie. Niektoré novšie vozidlá majú pritom vyššie náklady na opravy," upozornil ÚHP, podľa ktorého je vhodné vozidlá obnovovať postupne, nie naraz. „Obnova môže byť efektívnejšia, ak sa vytvorí priorizované poradie na základe upraveného bodovacieho systému," uzavrel ÚHP.