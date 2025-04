Na mieste po tragickom požiari vo Veľkom Šariši umiestnili sedem nových unimobuniek – VIDEO

Problém vo vykurovacom telese

Požiar unimobuniek v rómskej komunite na Krompašskej ulici vo Veľkom Šariši vypukol v stredu 19. marca okolo 22:20. Pri požiari zhorelo osem príbytkov. Vyžiadal si päť obetí, z toho štyri maloleté deti a jednu dospelú osobu. Bez strechy nad hlavou ostalo po požiari zhruba 30 ľudí, 18 evakuovaných museli umiestniť do komunitného centra, kde im zabezpečili nocľah, stravu a teplo. V súvislosti s požiarom vyhlásili v meste mimoriadnu situáciu, ktorá naďalej trvá.





12.4.2025 (SITA.sk) - Mesto Veľký Šariš v stredu začalo s osádzaním nových unimobuniek pre obyvateľov, ktorí o tie svoje prišli pri tragickom požiari z 19. marca s piatimi obeťami na ľudských životoch. Radnica od lokálneho dodávateľa zakúpila sedem nových unimobuniek.Celkové náklady na ich dodanie sú vo výške 36-tisíc eur. Mestu na ich kúpu prispela Nadácia Prešovského samosprávneho kraja sumou 5 000 eur a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity vyčlenil na pomoc 20-tisíc eur.Ako informoval primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall , po stredajšom osadení napoja počas štvrtka unimobunky na existujúce siete a nájomníci by sa do nich mali začať sťahovať od piatka. Mimoriadna situácia bude podľa primátora trvať až do odovzdania poslednej unimobunky."Vyhodnocovali sme ako predchádzať tomu, čo sa stalo a eliminovať vznik požiarov. Identifikovali sme problém vo vykurovacom telese, preto sme upustili od piecok, ktoré sme nechceli vidieť v žiadnej unimobunke. Zvolili sme stropné elektrické kúrenie a forma prípravy jedál bude na ohrevné teleso ako je dvojplatnička a podobne," skonštatoval Kall.Podľa primátora má toto opatrenie zamedziť aj hromadeniu dreva, prípadne šatstva, ktoré slúžilo na kúrenie. Unimobunky majú podľa Kalla byť dočasným riešením a mesto plánuje trvalé riešenia a nové formy bývania v rámci komunity."Plánujeme aj svojpomocnú výstavbu rodinných domov v rámci projektu Domov, ktorý je overený v iných komunitách. Ak budú postavené nové rodinné domy, uvoľnili by sa naše nájomné byty a chceli by sme práve ľudí, žijúcich v horších podmienkach, presunúť do našich mestských nájomných bytov s vodovodom, kanalizáciou, elektrikou, ktoré sú legálne a majú súpisné čísla. Takýmto spôsobom chceme túto vec riešiť," vysvetlil Kall.