|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2025
Na ministerstve investícií sa podľa Migaľa „kradlo ako po nebohom“, Raši sa vyhráža trestným oznámením
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ sa v nedeľu na JOJ24 vyjadril, že v rezorte sa za éry jedného z jeho predchodcov "kradlo ako ...
Zdieľať
13.10.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ sa v nedeľu na JOJ24 vyjadril, že v rezorte sa za éry jedného z jeho predchodcov "kradlo ako po nebohom".
Reakcia na seba nenechala dlho čakať a bývalý minister investícií a súčasný predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) mu odkázal, že ak sa neospravedlní, podá na neho trestné oznámenie.
Tým sa vyhráža aj Migaľ. V relácii vyhlásil, že prišiel do politiky bez oligarchistického pozadia či prepojenia na akýchkoľvek podnikateľov, nenechá sa nikým kúpiť ani ovplyvniť. Povedal tiež, že v súčasnosti zhromažďuje dôkazy o rozkrádaní na ministerstve.
"Je to stále v rovine zhromažďovania nejakých vecí a tak ďalej. Všetko, čo bude predmetom na nejaké trestné stíhanie, tak ja verím, že sa to na orgány činné v trestnom konaní aj dostane," uviedol.
Predseda parlamentu a exminister investícií Richard Raši na sociálnej sieti reagoval, že najväčším škandálom na ministerstve sú samotní Migaľ spolu so štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom. Dôrazne sa ohradil voči "lživým a zavádzajúcim tvrdeniam" ministra Migaľa.
"Počas môjho pôsobenia na MIRRI SR žiadne škandály neboli. Všetky procesy prebiehali transparentne a v súlade so zákonom. Naopak, práve po nástupe ministra Migaľa sa objavili prvé pochybnosti o tendroch a využívaní eurofondov. Ak sa minister Migaľ neospravedlní, podám na neho trestné oznámenie, keďže jeho výroky prekračujú hranice politickej kritiky," uviedol Raši.
Podľa neho je príznačné, že práve odkedy je Migaľ vo funkcii, začalo sa v regiónoch hovoriť o "vybavovačoch" a netransparentných praktikách. Zároveň vyzval všetkých primátorov a starostov, aby v prípade, že sa takéto niečo udeje, oznámili toto konanie polícii.
Zdroj: SITA.sk - Na ministerstve investícií sa podľa Migaľa „kradlo ako po nebohom“, Raši sa vyhráža trestným oznámením © SITA Všetky práva vyhradené.
Reakcia na seba nenechala dlho čakať a bývalý minister investícií a súčasný predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) mu odkázal, že ak sa neospravedlní, podá na neho trestné oznámenie.
Migaľ zhromažďuje dôkazy o rozkrádaní
Tým sa vyhráža aj Migaľ. V relácii vyhlásil, že prišiel do politiky bez oligarchistického pozadia či prepojenia na akýchkoľvek podnikateľov, nenechá sa nikým kúpiť ani ovplyvniť. Povedal tiež, že v súčasnosti zhromažďuje dôkazy o rozkrádaní na ministerstve.
"Je to stále v rovine zhromažďovania nejakých vecí a tak ďalej. Všetko, čo bude predmetom na nejaké trestné stíhanie, tak ja verím, že sa to na orgány činné v trestnom konaní aj dostane," uviedol.
Raši sa voči „lživým tvrdeniam“ ohradil
Predseda parlamentu a exminister investícií Richard Raši na sociálnej sieti reagoval, že najväčším škandálom na ministerstve sú samotní Migaľ spolu so štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom. Dôrazne sa ohradil voči "lživým a zavádzajúcim tvrdeniam" ministra Migaľa.
"Počas môjho pôsobenia na MIRRI SR žiadne škandály neboli. Všetky procesy prebiehali transparentne a v súlade so zákonom. Naopak, práve po nástupe ministra Migaľa sa objavili prvé pochybnosti o tendroch a využívaní eurofondov. Ak sa minister Migaľ neospravedlní, podám na neho trestné oznámenie, keďže jeho výroky prekračujú hranice politickej kritiky," uviedol Raši.
Podľa neho je príznačné, že práve odkedy je Migaľ vo funkcii, začalo sa v regiónoch hovoriť o "vybavovačoch" a netransparentných praktikách. Zároveň vyzval všetkých primátorov a starostov, aby v prípade, že sa takéto niečo udeje, oznámili toto konanie polícii.
Zdroj: SITA.sk - Na ministerstve investícií sa podľa Migaľa „kradlo ako po nebohom“, Raši sa vyhráža trestným oznámením © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Výživa batoliat pod drobnohľadom: zapojilo sa už 3 500 rodičov, NutriCHEQ pokračuje
Výživa batoliat pod drobnohľadom: zapojilo sa už 3 500 rodičov, NutriCHEQ pokračuje
<< predchádzajúci článok
Foto: Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) došlo aktuálne k zrážke dvoch oproti idúcich rýchlikov
Foto: Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) došlo aktuálne k zrážke dvoch oproti idúcich rýchlikov