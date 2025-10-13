|
13. októbra 2025
Foto: Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) došlo aktuálne k zrážke dvoch oproti idúcich rýchlikov
Na miesto vyslali päť pozemných ambulancií aj vrtuľník. Počet zranených zatiaľ nie je známy, vo vlakoch sa podľa polície nachádzalo veľa cestujúcich.
Zdieľať
V okrese Rožňava sa v pondelok dopoludnia zrazili dva rýchliky. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR informovalo, že k nehode došlo pri obci Jablonov nad Turňou. Hlásia asi 100 zranených.
Po nehode je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Šutaj Eštok: Predbežnou príčinou je, že jeden z rušňovodičov nedal prednosť
Minister vnútra povedal, že predbežnou príčinou nehody je to, že “rušňovodič jednej z lokomotív nedal prednosť“. Zdôraznil, že ide naozaj len o predbežnú príčinu, a tak s ňou treba aj pracovať. Šutaj Eštok potvrdil informáciu, že pri nehode neprišiel nikto o život.
Vlaky sa zrazili krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú pred tunelom do jednokoľajovej trate. Tunel vedie popod Sorošku.
Zrazili sa vlaky R 913 a R 914 Gemeran.
Podľa hovorkyne ŽSR Lánikovej je niekoľko možností, prečo sa vlaky ocitli na rovnakej koľaji, ale vylučuje, že chyba nastala pri manipulácii s výhybkami na niektorej stanici. „Určite nie, to máme zabezpečené viacerými spôsobmi. Mohlo to byť technické alebo aj ľudské zlyhanie, bude to predmetom vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.
Fico: Nerobme predčasné závery. Šimečka: Nech nie sú obete, politika musí ísť bokom
„Všetkým zraneným pri železničnom nešťastí v okrese Rožňava želám skoré uzdravenie a vyjadrujem v tomto okamihu nádej, že nebudú žiadne obete na životoch,“ zareagoval premiér Robert Fico.
„Som v priamom kontakte s ministrom dopravy Jozefom Rážom a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, ktorí sú na ceste na miesto tragédie. Som proti akýmkoľvek predčasným záverom, preto príčiny tejto tragédie musí objasniť dôsledné vyšetrovanie,“ vyhlásil Fico.
Minister vnútra o nehode hovoril počas svojho výjazdu na východe Slovenska na veľkom brannom cvičení v obci Žbince neďaleko Michaloviec. Oznámil, že letecky vyrazí na miesto nehody, smerujú tam aj minister dopravy Jozef Ráž, aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyhlásil, že ide o hrozné neštastie. „Zo všetkého najviac si teraz prajem, aby neboli žiadne obete na životoch a aby sa zranení čo najrýchlejšie zotavili. Následne je potrebné nehodu dôkladne vyšetriť, politika teraz musí ísť bokom.“
Správu budeme aktualizovať
