Na mladú ženu zaútočil medveď, zachovala duchaprítomnosť a omráčila ho laptopom (video)

Tínedžerka omráčila medveďa laptopom

Pre medveďa bola korisťou

19.6.2020 - Istá Kalifornčanka mala šťastie, keď sa jej vďaka laptopu podarilo prežiť medvedí útok. Incident sa stal ešte v pondelok večer v meste Sierra Madre na juhu Kalifornie.Devätnásťročná žena zaspala na dvore, keď ju prebral prichádzajúci medveď a okamžite ju napadol, uviedol pre televíziu CNN Patrick Foy z California Department of Fish and Wildlife.Divé zviera jej poškriabalo ruky aj nohy a následne jej jednu nohu začalo hrýzť. "Jej jedinou zbraňou bol laptop. Udrela ním medveďa a omráčila ho na dostatočne dlhý čas, aby unikla do domu," povedal Foy. Tínedžerka neutrpela život ohrozujúce zranenia."Bol to nevyprovokovaný, agresívny útok," vysvetlil Foy. Napadnutá žena nemala pri sebe jedlo a ani sa nepostavila medzi medvedicu a jej mláďatá, "je pravdepodobné, že sa na ňu pozeral ako na korisť," skonštatoval.Úrady urobili analýzu DNA medveďa, ktorej vzorky vzali z rán mladej ženy. V utorok v noci v oblasti chytili dva medvede, no ani jeden nemal zhodnú DNA.Oba medvede prevezú do "najbližšieho vhodného habitatu", v tomto prípade do Angeleského národného lesa. Medveďa, ktorý ženu napadol, ešte nenašli. Keď sa tak stane, utratia ho.