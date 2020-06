Zomrel herec Ian Holm, ktorý stvárnil hobita Bilba z Pána prsteňov

Ian Holm

... sa narodil 12. septembra 1931 v Goodmayes v Essexe. Držiteľ divadelnej ceny Tony i britskej Laurence Olivier Award má na konte aj nomináciu na Oscara za vedľajšiu rolu v historickej športovej dráme Chariots of Fire, ktorá mu v roku 1981 vyniesla i trofej z medzinárodného filmového festivalu v Cannes.



Hral aj vo filmoch The Bofors Gun (1968), Votrelec (1979), Tarzan (1984), Brazil (1985), Hamlet (1990), Frankenstein (1994), Šialenstvo kráľa Juraja (1994), Piaty element (1997), Z pekla (2001), Letec (2004), Precitnutie v Garden State (2004), Deň po tom (2004), Obchodník so smrťou (2005) či Chromophobia (2005).



Známy je však najmä ako hobit Bilbo, ktorého stvárnil vo dvoch častiach trilógie Pán prsteňov v rokoch 2001 a 2003 a tiež vo dvoch častiach trojdielnej adaptácie Hobita v rokoch 2012 a 2014. Bol štyrikrát ženatý a mal päť detí.



19.6.2020 - Vo veku 88 rokov zomrel anglický herec Ian Holm. Jeho agent potvrdil, že odišiel v pokoji v piatok ráno v nemocnici. Jeho úmrtie súviselo s Parkinsonovou chorobou."Ian bol géniom na pódiu aj na obrazovke, získal niekoľko cien a milovali ho režiséri, publikum aj jeho kolegovia," vyjadril sa Alex Irwin z Markham, Froggatt & Irwin.