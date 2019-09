Na MS v Dauhe päť Slovákov, Lajčákovej ušla miestenka o stotinu

Na snímke slovenský kladivár Marcel Lomnický. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Nominácia SR na MS 2019 v Dauhe:



MUŽI (2)



Marcel Lomnický (rok narodenia 1987, kladivo, klub: ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, výkon v roku 2019: 77,15, piaty štart na MS)



Matej Tóth (rok narodenia 1983, 50 km chôdza, klub: ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, bez výkonu, siedmy štart na MS)



ŽENY (3)



Gabriela Gajanová (rok narodenia 1999, 800 m, klub: AK ZŤS Martin, výkon v roku 2019: 2:00,58, premiéra na MS)



Martina Hrašnová (rok narodenia 1983, kladivo, klub: ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, výkon v roku 2019: 72,04, šiesty štart na MS)



Mária Katerinka Czaková (rok narodenia 1988, 50 km chôdza, klub: ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, výkon v roku 2019: 4:16:33, piaty štart na MS)



REALIZAČNÝ TÍM – vedúci výpravy: Martin Pupiš (šéftréner), lekár: MUDr. Pavol Hajmássy, fyzioterapeut: Denis Freudenfeld, tréneri: Pavel Slouka, Matej Spišiak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovensko bude na 17. majstrovstvách sveta v atletike v katarskej Dauhe (27. septembra – 6. októbra) reprezentovať päť pretekárov – osemstovkárka Gabriela Gajanová, kladivári Martina Hrašnová a Marcel Lomnický, chodci na 50 km Mária Katerinka Czaková a Matej Tóth.Všetci splnili mimoriadne prísne nominačné kritériá. Šiesty limitár, maratónec Tibor Sahajda, uprednostnil pred štartom v náročných klimatických podmienkach v Dauhe účasť na MMM v Košiciach, čo je zároveň slovenský šampionát v maratóne. Na MMM sa pokúsi zabojovať o účasť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu.Do poslednej chvíle boli v hre i ďalší dvaja slovenskí atléti, "nelimitári". Kvalifikačný systém totiž fungoval tak, že ak sa predpokladaný počet štartujúcich na MS nenaplní limitármi, do stanoveného počtu sa ďalší pretekári doberajú podľa dosiahnutých výkonov v kvalifikačnom období od 7. septembra 2018 do 6. septembra 2019. Prekážkarke Stanislave Lajčákovej napokon ušla miestenka do Dauhy o 0,01 sekundy a trojskokanovi Tomášovi Veszelkovi o 4 cm. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) v tlačovej správe.