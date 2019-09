Španiel Rubio: Boli sme pripravení zapísať sa do histórie

Španielsky basketbalista Ricky Rubio strieľa na kôš, sledujú ho argentínski basketbalisti Facundo Campazzo a Luis Scola vo finále majstrovstiev sveta v basketbale mužov 15. septembra 2019 v Pekingu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. septembra (TASR) - Španielsky triumf na majstrovstvách sveta v basketbale je miernym prekvapením. To, že USA nemusia v Číne zvíťaziť, sa tušilo, no viac sa verilo Francúzsku či Srbsku.Hráči z Pyrenejského polostrova síce získali tri cenné kovy na posledných troch olympiádach (dvakrát striebro, raz bronz), no mnohé ich hviezdy nedávnej minulosti už v nedeľu vo finále proti Argentíne pri víťazstve 95:75 na palubovke neboli. José Calderón ukončil reprezentačnú kariéru, Juan Carlos Navarro i aktívnu. Dvojnásobný víťaz NBA Pau Gasol chcel aj vo veku 39 rokov pomôcť tímu, no zranenie mu to neumožnilo. Jeho o päť rokov mladší brat Marc mal za sebou náročnú sezónu, ktorú zavŕšil triumfom v NBA v drese Toronta.Španieli však predviedli ukážkový kolektívny výkon, hoci štatisticky vyčnieval Ricky Rubio, ktorý si aj prevzal cenu najužitočnejšieho hráča turnaja.povedal stredný rozohrávač, ktorý v lete prestúpil z Utahu do Phoenixu.dodal Rubio podľa eurohoops.net.Na úspechu Španielov mal zásadný podiel aj taliansky tréner Sergio Scariolo. Ten už priviedol "furiu roja" k trom titulom majstrov Európy a teraz pridal aj svetový primát. Dosiahol to, hoci ešte v júni mal rovnako ako Marc Gasol povinnosti v Toronte Raptors. U čerstvého víťaza NBA pôsobí ako asistent. Veľké množstvo amerických hviezd z NBA naopak nechcelo obetovať predolympijské leto. Scariolo sa pri hodnotení šampionátu nevyhol tejto téme:povedal.