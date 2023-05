Na MS v hokeji 2023 príde aj Nemec, už je známy aj kapitán slovenského tímu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pracujú na príchode Nemca

Zraneného Gernáta nahradil Jánošík



Káder slovenskej hokejovej reprezentácie pre MS 2023:

Brankári: Samuel Hlavaj, Dominik Riečický, Stanislav Škorvánek

Obrancovia: František Gajdoš, Mário Grman, Michal Ivan, Adam Jánošík, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič

Útočníci: Peter Cehlárik, Viliam Čacho, Martin Chromiak, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Andrej Kudrna, Róbert Lantoši, Mário Lunter, Oliver Okuliar, Richard Pánik, Pavol Regenda, Matúš Sukeľ, Alex Tamáši





12.5.2023 (SITA.sk) - Kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige bude útočník Marek Hrivík , jeho asistenti budú útočníci Peter Cehlárik Realizačný tím na čele s hlavným tréner Craigom Ramsayom zaradil na šampionátovú súpisku 22 z 25 nominovaných hráčov, mimo zostavy sú momentálne obranca Dávid Mudrák a útočníci Mário Lunter Andrejom Kudrnom . Mudrák uvoľnil miesto mladému Šimonovi Nemcovi, ktorý by sa mal pripojiť k mužstvu v Rige.Pre Nemca sa vo štvrtok skončila sezóna v zámorí, keďže klub zámorskej NHL New Jersey Devils vypadol v 2. kole play-off s Carolinou Hurricanes (1:4 na zápasy). Okrem Nemca je voľný aj útočník "diablov" Tomáš Tatar. "V obrane sme si nechali voľné miesto pre Šimona Nemca. Keďže Devils v noci vypadli z play-off, pracujeme na tom, aby sme Šimonov príchod mohli oficiálne potvrdiť čo najskôr. Má obrovskú chuť prísť reprezentovať Slovensko. Veríme, že všetko dobre dopadne a pripojí sa k nám," informoval jeden z asistentov trénera Peter Frühauf pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Tridsaťjedenročný Hrivík už bol kapitánom tímu SR na vlaňajšom olympijskom turnaji v Pekingu, na ktorom Slováci vybojovali bronzové medaily.odohrajú slovenskí hokejisti prvý zápas na MS 2023 proti obhajcom bronzu, v B-skupine nastúpia aj proti Lotyšom, Kanaďanom, Švajčiarom, Kazachom, Slovincom a Nórom.Do Lotyšska v stredu odletelo 25 hráčov tímu SR - traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci. Realizačný tím slovenskej reprezentácie musel ešte v utorok spraviť jednu vynútenú zmenu, keď zraneného beka Martina Gernáta nahradil Adam Jánošík. Svetový šampionát od 12. do 28. mája okrem lotyšskej Rigy hostí aj fínske mesto Tampere, práve miestna Nokia Arena bude dejiskom vyvrcholenia turnaja. V záverečnej príprave na šampionát absolvoval tím SR osem duelov a zaznamenal v nich bilanciu tri víťazstvá a päť prehier.