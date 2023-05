MS v hokeji 2023: Slovensko – Česko 2:3. Hokejisti prehrali s Českom 2:3, úvodný zápas na MS prehrali prvýkrát od roku 2018

Slováci naposledy prehrali úvodný zápas na MS v roku 2018, keď podľahli Česku 2:3 po predĺžení. Odvtedy slovenskí hokejisti zakaždým vyhrali úvodný zápas na MS. V roku 2019 zdolali USA 4:1, o dva roky neskôr porazili Bielorusko 5:2 a vlani vyhrali nad Francúzskom 4:2.

Zverencom Ramsayho dnes vyšla už úvodná presilová hra na turnaji. Kňažko na útočnej modrej čiare videl voľného Chromiaka v kruhu, prihral mu a ten strelou z prvej otvoril skóre. Česku sa podarilo okamžite vyrovnať, o minútu a pol úspešne zakončil prečíslenie 3 na 2 Červenka.

V 11. minúte sa českým hráčom nepodarilo dobre vystriedať a vo vlastnom obrannom pásme stratili puk po napádaní trojice slovenských hráčov. K puku sa dostal Rosandič, ktorý vystrelil na českého brankára. Hrubec puk vyrazil pred seba, no keď ho chcel lapačkou prikryť, poslal ho do brány.

Ani tentokrát Slováci dlho neviedli. O necelé tri minúty Česi vyrovnali vo vlastnom oslabení, keď Škorvanka prekonal po prvýkrát Sedlák. Ten istý hráč druhýkrát skóroval v závere 1. tretiny z presilovej hry, ktorú Česi hrali po faule Rosandiča. Tomu rozhodcovia dali za faul na Černocha trest na päť minút a do konca zápasu.

Česi na začiatku 2. tretiny ešte tri minúty hrali presilovú hru, no ďalší gól v nej už nedali. Početnú výhodu si zahrali aj Slováci, keď v 28. minúte Sobotka podrazil Pánika, no vyrovnať sa im nepodarilo.

V úvode 3. tretiny boli Česi aktívnejší, no v 45. minúte mohli inkasovať. Cehlárikovú strelu švihom Hrubec neudržal v lapačke, k puku sa dostal Pánik, no nedostal ho do českej brány.

Na konci 3. tretiny stiahol Ramsay z brány Škorvánka a poslal na ľad šiesteho hráča. Slováci strávili záverečnú minútu v útočnom pásme, ale na Hrubca vyslali iba jednu strelu. Mal ju Pánik. Český brankár situáciu vyriešil. Viac sa v zápase už neudialo. (iihf)

MS v hokeji, B-skupina:

Slovensko – Česko 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Góly: 5. Chromiak (Kňažko, Cehlárik), 11. Rosandič (Lantoši) – 7. Červenka (Kubalík, Chytil), 14. Sedlák (Flek, Kundrátek), 19. Sedlák (Kubalík, Tomášek)

Slovensko: Škorvánek (Hlavaj) – Kňažko, P. Koch, Grman, Ivan, Jánošík, Rosandić, Gajdoš – Kelemen, Hrivík (C), Pánik – Cehlárik (A), Hudáček, Sukeľ (A) – Chromiak, Tamáši, Regenda – Okuliar, Lantoši, Čacho

Česko: Hrubec (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Knot, Němeček – Červenka (C), Kubalík, Chytil – Smejkal, Chlapík, Špaček – Sedlák, Sobotka (A), Tomášek – Beránek, Flek, Černoch